Kurzprofil Hexagon Composites ASA:



Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) mit Hauptsitz in Aalesund (Norwegen) ist ein weltweit führender Lieferant von Composite-Hochdruckbehältern für Gas-Anwendungen. Das Unternehmen betreibt in Deutschland, Norwegen, USA, Kanada und Brasilien einige der weltweit modernsten Betriebs- und Produktionsstätten für die Entwicklung, das Testen und die Herstellung von Typ 4-Hochdruckbehältern. (19.12.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Composites-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie des Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) auf dem aktuellen Niveau ein klarer spekulativer Kauf.Im bekannten Geirangerfjord solle in Zukunft eine Anlage Wasserstoff produzieren. Damit könnte die Wasserstoffversorgung von Fähren und Kreuzfahrtschiffen sichergestellt werden. Schließlich gelte das UNESCO-Weltkulturerbe spätestens ab 2026 als emissionsfreie Zone. Das Joint Venture HYON (bestehend aus PowerCell, Nel und Hexagon Composites) und Partner sollten dieses Projekt realisieren. "Der Aktionär" habe bei Hexagon Composites nachgefragt, welchen Stellenwert dieses Vorhaben genieße.Auf Anfrage erkläre eine Unternehmenssprecherin: "Die Bedeutung dieses Projekts ist zweigeteilt. Erstens ermöglicht es kurzfristig einen emissionsfreien Transport im Geirangerfjord. Zweitens wird das Projekt eine Wertschöpfungslösung demonstrieren, die in Zukunft auch für andere Bereiche und Projekte genutzt werden kann."Im Bereich der Schifffahrt gehe es immer stärker den Emissionen an den Kragen. Gerade Norwegen wolle seine sensiblen Ökosysteme vor der Luftverschmutzung schützen. "Bisher ist es für die maritime Industrie schwierig, Wasserstoffschiffe zu realisieren, da die Infrastruktur fehlt", so die Hexagon-Composites-Sprecherin gegenüber "Der Aktionär". "Der Machbarkeitsnachweis für dieses Konzept wird so gesehen ein Eye-opener werden."Das Projekt im Geirangerfjord könnte erst der Anfang gewesen sein, gerade im maritimen Bereich bestehe jede Menge Potenzial für Wasserstoff. Zuletzt hätten weltweit hohe Projektaktivitäten in diesem Sektor festgestellt werden können - und Hexagon Composites könnte davon langfristig profitieren.Für Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Hexagon Composites-Aktie auf dem aktuellen Niveau ein klarer spekulativer Kauf. Top-Pick für 2020. (Analyse vom 19.12.2019)