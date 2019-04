Börsenplätze Hexagon Composites-Aktie:



Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) mit Hauptsitz in Aalesund (Norwegen) ist ein weltweit führender Lieferant von Composite-Hochdruckbehältern für Gas-Anwendungen. Das Unternehmen betreibt in Deutschland, Norwegen, USA, Kanada und Brasilien einige der weltweit modernsten Betriebs- und Produktionsstätten für die Entwicklung, das Testen und die Herstellung von Typ 4-Hochdruckbehältern.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Composites-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) unter die Lupe.Die Mobilität der Zukunft werde zunehmend elektrisch - auch im Schwerlast-Sektor. Batteriebetriebene oder Brennstoffzellen-Trucks seien auf dem Vormarsch. Dafür rüste sich die Hexagon-Composites-Tochter Agility Fuel Solutions mit innovativen Produkten. Auf der Advanced Clean Transportation Expo in Kalifornien präsentiere das Unternehmen hochinteressante Neuheiten.Die entwickelten Batterie-Packs würden demnach an mehrere LKW-OEM-Elektrofahrzeugprogramme geliefert. Laut Agility Fuel Solutions handle es sich dabei um die leichtesten Akkupacks für Nutzfahrzeuge. Die Hexagon-Composites-Tochter wolle in Zukunft das komplette Antriebsstrangpaket anbieten, zum Teil mit Unterstützung von Drittanbietern.Damit ziele Agility Fuel Solutions auf einen neuen hochinteressanten Markt ab. Bis dato habe das Unternehmen in der Regel seine Erlöse mit Produkten für CNG oder LNG generiert.Anleger, die den rollenden Zug verpasst haben, legen sich mit einem Kauflimit bei 3,50 Euro auf die Lauer, zur Absicherung dient ein Stopp bei 3,00 Euro, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link