2,528 EUR +3,69% (12.05.2020, 14:36)



27,10 NOK -1,09% (11.05.2020)



NO0003067902



904953



2HX



Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) mit Hauptsitz in Aalesund (Norwegen) ist ein weltweit führender Lieferant von Composite-Hochdruckbehältern für Gas-Anwendungen. Das Unternehmen betreibt in Deutschland, Norwegen, USA, Kanada und Brasilien einige der weltweit modernsten Betriebs- und Produktionsstätten für die Entwicklung, das Testen und die Herstellung von Typ 4-Hochdruckbehältern. (12.05.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Composites-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) unter die Lupe.Fast schon regungslos notiere die Aktie des norwegischen Spezialisten für Hochdruckbehälter und -systeme seit Wochen seitwärts. Es brauche Impulse, um Hexagon Composites wieder anzutreiben. Selbst die Vereinbarung eines Joint Ventures mit der chinesischen Cimc Enric, einem Hersteller von Energieausrüstung, verpuffe. Dabei habe es der Deal in sich.Gemeinsam solle die Bereitstellung sicherer und kosteneffizienter Speicherlösungen für Wasserstoff sowohl in Fahrzeugen als auch auf Anhängern gewährleistet werden. Damit baue Hexagon Composites die Präsenz auf dem wachstumsstarken chinesischen Markt aus.Doch damit nicht genug: Hexagon Composites und Cimc Enric würden auch den südostasiatischen Markt aufrollen wollen. Für das dritte Quartal 2020 werde der Abschluss der Transaktion erwartet. Bis 2021 solle die Partnerschaft dann den Betrieb aufnehmen.Mutige Anleger greifen den Ergebnissen vor und legen sich die spannende Aktie ins Depot, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Der Stopp sollte bei 1,85 Euro belassen werden. (Analyse vom 12.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link