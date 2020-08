Börsenplätze Hexagon Composites-Aktie:



Kurzprofil Hexagon Composites ASA:



Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) mit Hauptsitz in Aalesund (Norwegen) ist ein weltweit führender Lieferant von Composite-Hochdruckbehältern für Gas-Anwendungen. Das Unternehmen betreibt in Deutschland, Norwegen, USA, Kanada und Brasilien einige der weltweit modernsten Betriebs- und Produktionsstätten für die Entwicklung, das Testen und die Herstellung von Typ 4-Hochdruckbehältern. (20.08.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Composites-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) unter die Lupe.Als Hersteller von Hochdruckbehältern und -systemen gehöre Hexagon Composites zu den klaren Gewinnern auf dem Weg hin zu einer emissionsärmeren Zukunft. Egal ob CNG, LPG oder Wasserstoff: Das norwegische Unternehmen habe eine breite Produktpalette zu bieten, mit der sich verschiedene Gase speichern und transportieren lassen würden. Besonders zukunftsträchtig sei das Wasserstoff-Business. Hier könne die Gesellschaft erneut mit einem Top-Auftrag punkten.Die Hexagon Composites-Geschäftseinheit Purus betrete den nordostasiatischen Markt für wasserstoffbetriebene Pkw. Ein führender Automobilhersteller für Brennstoffzellenfahrzeuge habe Verbundflaschen geordert. Der Auftrag erstrecke sich über einen Zeitraum von zwei Jahren und habe einen Gegenwert von 25 Mio. Euro.Der Liefervertrag stehe aber noch unter Vorbehalt der endgültigen Verhandlungen. Der Auftrag sei ein klarer Fingerzeig, wohin die Reise langfristig bei Hexagon Composites gehen könne. Am Aktienmarkt werde die Meldung entsprechend positiv aufgenommen - an der Heimatbörse in Oslo nähere sich der Titel wieder dem Rekordhoch bei 52,65 NOK (Norwegische Kronen).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link