Börsenplätze Hexagon Composites-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Hexagon Composites-Aktie:

5,36 EUR +2,58% (09.12.2020, 16:50)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Hexagon Composites-Aktie:

57,20 NOK +4,09% (09.12.2020, 16:25)



ISIN Hexagon Composites-Aktie:

NO0003067902



WKN Hexagon Composites-Aktie:

904953



Ticker-Symbol Hexagon Composites-Aktie:

2HX



Kurzprofil Hexagon Composites ASA:



Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) mit Hauptsitz in Aalesund (Norwegen) ist ein weltweit führender Lieferant von Composite-Hochdruckbehältern für Gas-Anwendungen. Das Unternehmen betreibt in Deutschland, Norwegen, USA, Kanada und Brasilien einige der weltweit modernsten Betriebs- und Produktionsstätten für die Entwicklung, das Testen und die Herstellung von Typ 4-Hochdruckbehältern. (09.12.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Composites-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) unter die Lupe.Am Montag (14. Dezember) könnte es soweit sein: Dann beginne aller Voraussicht nach der Handel von Hexagon Purus an der Osloer Börse. Anleger, die rechtzeitig die Aktie der Muttergesellschaft Hexagon Composites im Depot gehabt hätten, hätten Anteile am neuen Unternehmen erhalten können. Die Aktien würden im Vorfeld des Listings am Merkur Markt der Osloer Börse ins Depot eingebucht.Im Laufe der Woche sollten alle Anleger, die die Hexagon-Composites-Aktie bis einschließlich dem 4. Dezember im Depot gehabt hätten, die Anteile von Hexagon Purus eingebucht bekommen. Je Aktie der Muttergesellschaft gebe es einen Anteil von 0,15 an einer Hexagon-Purus-Aktie. Laufe alles nach Plan und die Genehmigungen von der Börse lägen vor, beginne der Handel am 14. Dezember.Am Montag sei die Hexagon Composites-Aktie um rund 10% eingebrochen. Kein Beinbruch, denn sie aufgrund der Abspaltung ex-Dividende gehandelt worden. Mittlerweile habe die das Papier des norwegischen Unternehmens einen Teil der Verluste wieder kompensieren können.Die Indizien würden für ein erfolgreiches Listing von Hexagon Purus sprechen. Die Muttergesellschaft Hexagon Composites, die auch nach der Notierung die Mehrheit kontrollieren werde, sollte von einer starken Entwicklung der abgespaltenen Tochter profitieren. Mutige Anleger könnten bei Schwäche weiter zugreifen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link