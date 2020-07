Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



4,228 EUR -1,21% (08.07.2020, 09:11)



45,26 NOK -1,39% (07.07.2020)



NO0003067902



904953



2HX



Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) mit Hauptsitz in Aalesund (Norwegen) ist ein weltweit führender Lieferant von Composite-Hochdruckbehältern für Gas-Anwendungen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Composites-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) unter die Lupe.Die Hexagon-Composites-Geschäftseinheit Hexagon Purus starte mit der EDAG Group ein gemeinsam Forschungsprojekt. In den kommenden 18 Monaten solle ein flexibler Hybridspeicher für den Fahrzeugboden entwickelt werden. Auch ohne die Neuigkeit befinde sich die Aktie von Hexagon Composites auf der Überholspur.In der Pressemitteilung der EDAG Group heiße es: "Für den täglichen Weg zur Arbeit ist ein Batteriespeicher heute das geeignete Mittel der Wahl. Langstreckenfahrer müssen aber trotz Schnellladesäulen längere Zwischenstopps einplanen. Hier liegt ein klarer Vorteil bei Wasserstoffantrieben, deren Tanks in wenigen Minuten gefüllt werden können."EDAG und Hexagon Purus würden im Rahmen des Projektes herausfinden wollen, wie sich ein Hybridspeicher realisieren lasse, der die Vorteile beider Antriebsalternativen miteinander verbinden könne. Quasi eine Verbindung aus zwei Welten - die Batterie-betriebene Elektromobilität in Kombination mit der Wasserstoff-basierten Elektromobilität.Hexagon Composites sei und bleibe einer der Top-Player im Bereich der Hochdruckbehälter und -systeme. Dass die EDAG Group und die Hexagon-Geschäftseinheit Hexagon Purus ihre Kräfte bündeln würden, um einen neuen Hybridspeicher zu entwickeln, spreche für die Expertise des Unternehmens.Neueinsteiger sollten bei der laufenden "Aktionär"-Empfehlung (Kursplus von 83 Prozent seit Ausgabe 18/2020) einen Rücksetzer abwarten. Investierte Anleger halten an der Aktie fest, so Michel Doepke. (Analyse vom 08.07.2020)