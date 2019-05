Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Hexagon Composites-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Hexagon Composites-Aktie:

4,4635 EUR +1,29% (09.05.2019, 12:37)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Hexagon Composites-Aktie:

42,60 NOK +5,45% (08.05.2019)



ISIN Hexagon Composites-Aktie:

NO0003067902



WKN Hexagon Composites-Aktie:

904953



Ticker-Symbol Hexagon Composites-Aktie:

2HX



Kurzprofil Hexagon Composites ASA:



Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) mit Hauptsitz in Aalesund (Norwegen) ist ein weltweit führender Lieferant von Composite-Hochdruckbehältern für Gas-Anwendungen. Das Unternehmen betreibt in Deutschland, Norwegen, USA, Kanada und Brasilien einige der weltweit modernsten Betriebs- und Produktionsstätten für die Entwicklung, das Testen und die Herstellung von Typ 4-Hochdruckbehältern. (09.05.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Composites-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) unter die Lupe.Der "Aktionär"-Tipp Hexagon Composites habe im ersten Quartal 2019 erwartungsgemäß von der Komplett-Übernahme von Agility Fuel Solutions profitiert. Sowohl Umsatz als auch Gewinn hätten überproportional zugelegt, doch es laufe nicht in allen Segmenten der Norweger rund. Trotzdem würden Anleger die Zahlen feiern und die Aktie auf neue Höchststände treiben.Mit dem Zukauf von Agility Fuel Solutions steige Hexagon Composites in eine neue Umsatz- und Ergebnisdimension auf. Im ersten Quartal sei ein Umsatzplus von 97 Prozent gelungen, das EBITDA habe um 84 Prozent zugelegt.Ohne den Agility-Effekt wären die Ergebnisse nicht so rosig ausgefallen. Denn die Segmente Hexagon Ragasco und Mobile Pipelines hätten sich beim Umsatz rückläufig entwickelt. Hinzu kämen Mehraufwendungen bei Hexagon Purus. Dort wolle Hexagon Composites mehr investieren, um sich für Zukunftstechnologien wie Wasserstoff zu rüsten.Die Hexagon-Composites-Aktie laufe wie an der Schnur gezogen nach oben. "Aktionär"-Leser lägen seit der Erstempfehlung in Ausgabe 42/2018 rund 60 Prozent im Plus.Investierte Anleger sollten dabeibleiben und den Bullen weiter reiten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.05.2019)