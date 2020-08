Börsenplätze Hexagon Composites-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Hexagon Composites-Aktie:

4,748 EUR +6,65% (25.08.2020, 12:12)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Hexagon Composites-Aktie:

50,50 NOK +1,00% (24.08.2020, 16:25)



ISIN Hexagon Composites-Aktie:

NO0003067902



WKN Hexagon Composites-Aktie:

904953



Ticker-Symbol Hexagon Composites-Aktie:

2HX



Kurzprofil Hexagon Composites ASA:



Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) mit Hauptsitz in Aalesund (Norwegen) ist ein weltweit führender Lieferant von Composite-Hochdruckbehältern für Gas-Anwendungen. Das Unternehmen betreibt in Deutschland, Norwegen, USA, Kanada und Brasilien einige der weltweit modernsten Betriebs- und Produktionsstätten für die Entwicklung, das Testen und die Herstellung von Typ 4-Hochdruckbehältern. (25.08.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Composites-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) unter die Lupe.Pläne für einen Trennung der Hexagon-Composites-Geschäftseinheit Purus würden das Papier des norwegischen Hochdruckbehälter-Spezialisten am Dienstag beflügeln. Dieser Schritt könnte verborgene Werte heben - via Privatplatzierung wolle Hexagon Composites 800 Mio. NOK (Norwegische Kronen; ca. 75,4 Mio. Euro) einsammeln, um genügend liquide Mittel für die Entwicklungsphase der in Zukunft separaten Gesellschaft zu haben.In der Geschäftseinheit seien die Produkte für die Elektromobilität (batterieelektrisch und brennstoffzellenbetrieben) gebündelt. Hexagon Composites plane, ein bedeutender langfristiger Eigentümer von Hexagon Purus zu bleiben, um den Kunden- und Aktionärswert zu unterstützen und weiterzuentwickeln, heiße es."Der Aktionär" sehe die geplante Abspaltung positiv. Verborgene Werte könnten dadurch gehoben werden. Zudem habe Hexagon Purus als eigenständige Gesellschaft mehr Möglichkeiten, um in der Entwicklungsphase frische liquide Mittel einzusammeln. Denn nach wie vor schreibe dieses Segment rote Zahlen. Mithilfe von Skalierungseffekten sollte in den kommenden Jahren der nachhaltige Sprung in die schwarzen Zahlen gelingen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link