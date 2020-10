Tradegate-Aktienkurs Hexagon Composites-Aktie:

3,902 EUR -0,46% (30.10.2020, 15:32)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Hexagon Composites-Aktie:

42,96 NOK +4,42% (29.10.2020, 16:25)



ISIN Hexagon Composites-Aktie:

NO0003067902



WKN Hexagon Composites-Aktie:

904953



Ticker-Symbol Hexagon Composites-Aktie:

2HX



Kurzprofil Hexagon Composites ASA:



Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) mit Hauptsitz in Aalesund (Norwegen) ist ein weltweit führender Lieferant von Composite-Hochdruckbehältern für Gas-Anwendungen. Das Unternehmen betreibt in Deutschland, Norwegen, USA, Kanada und Brasilien einige der weltweit modernsten Betriebs- und Produktionsstätten für die Entwicklung, das Testen und die Herstellung von Typ 4-Hochdruckbehältern. (30.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Composites-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) unter die Lupe.Im schwachen Gesamtmarkt sei auch das Papier des norwegischen Unternehmens unter Druck geraten. An den langfristigen Aussichten habe sich für den Spezialisten für Hochdruckbehälter und -systeme wenig geändert. Im Gegenteil, mit der bevorstehenden Abspaltung von Hexagon Purus könnte die Muttergesellschaft verborgene Werte heben. Doch zunächst stünden die Q3-Zahlen auf der Agenda. Im Rahmen der Zahlenvorlage sollte Hexagon Composites den Anlegern auch weitere Informationen zur geplanten Abspaltung von Hexagon Purus an die Hand geben.Die Corona-Krise gehe auch nicht spurlos an Hexagon Composites vorbei. Anleger sollten daher keine zu großen Erwartungen an den bevorstehenden Quartalsbericht haben. Wichtiger seien weitere Aussagen im Hinblick auf das geplante Listing von Hexagon Purus. Dieses könnte der Hexagon Composites-Aktie wieder frische Impulse verleihen. Für Investoren mit Weitblick biete der jüngste Rücksetzer eine spekulative Einstiegsgelegenheit. Ein Stopp bei 3,30 Euro sichere nach unten ab, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.10.2020)Börsenplätze Hexagon Composites-Aktie: