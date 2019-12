Börsenplätze Hexagon Composites-Aktie:



Kurzprofil Hexagon Composites ASA:



Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) mit Hauptsitz in Aalesund (Norwegen) ist ein weltweit führender Lieferant von Composite-Hochdruckbehältern für Gas-Anwendungen. Das Unternehmen betreibt in Deutschland, Norwegen, USA, Kanada und Brasilien einige der weltweit modernsten Betriebs- und Produktionsstätten für die Entwicklung, das Testen und die Herstellung von Typ 4-Hochdruckbehältern. (13.12.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Composites-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) unter die Lupe."Norwegen will keine Dieselfähren mehr an den Küsten mit ihren ökologisch sensiblen Gebieten wie den Fjorden", so PowerCell-Chef Per Wassén im Frühjahr 2019 gegenüber "Der Aktionär". Und das skandinavische Land scheine Nägel mit Köpfen zu machen: Im Rahmen eines Förderprogramms solle in Zukunft die Wasserstoffversorgung von Fähren und Kreuzfahrtschiffen im bekannten Geirangerfjord sichergestellt werden. Mit dabei: HYON, das Joint Venture aus PowerCell, Nel und Hexagon Composites.3,7 Millionen Euro würden im Rahmen des Förderprogramms PILOT-E an HYON und Partner fließen. Der Geirangerfjord zähle zum UNESCO-Weltkulturerbe und gelte spätestens ab 2026 als emissionsfreie Zone. Mit Wasserstoff betriebene Schiffe oder Fähren könnten dann im Fjord in See stechen (oder andere emissionsfreie Antriebe).Hexagon Composites werde im Rahmen des Projektes die benötigten Wasserstoff-Speichertanks liefern. Nel hingegen solle eine Wasserstoff-Produktionsanlage an Land errichten und die Betankungslösung bereitstellen. Die Aktie des Spezialisten für Hochdruckbehälter und -systeme sei auf dem aktuellen Kursniveau ein klarer Kauf für spekulative Anleger. Das norwegische Unternehmen treffe mit den Produkten den Nerv der Zeit.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link