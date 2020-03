Das Coronavirus werde voraussichtlich auch bei General Electric (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) (+0,6%) den Cash Flow im ersten Quartal belasten, an der Jahresprognose für die Kennzahl halte das Industriekonglomerat aber fest.



Der Vorwahlerfolg Joe Bidens beim sogenannten "Super Tuesday" der Demokraten habe gestern insbesondere auch die Pharmawerte in den USA beflügelt, welche auf Sektorebene mit einem Plus von 5,8% den stärksten Zuwachs verzeichnet hätten.



In Europa habe heute Morgen unter anderem das Pharmaunternehmen Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) Quartalszahlen vorgelegt. Demnach habe der Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr geringfügig über und das EBITDA im Rahmen der Markterwartungen gelegen. Für das Gesamtjahr 2020 prognostiziere man ein "solides organisches Umsatzwachstum", den Effekt aus dem Coronoavirus auf den Umsatz beziffere man auf -1 %.



Darüber hinaus würden noch die DAX-Titel Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF), Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) und Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) berichten.(05.03.2020/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Hewlett Packard Enterprise (ISIN: US42824C1099, WKN: A140KD, Ticker-Symbol: 2HP) (-2,6%) hat seine Cash-Flow-Prognose für das laufende Jahr gesenkt und begründet dies mit Ausfällen in der Lieferkette, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Darüber hinaus hätten die Umsätze im dritten Geschäftsquartal neuerlich und damit bereits zum fünften Mal in Folge die Markterwartungen verfehlt.