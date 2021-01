Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenauftakt ist der Datenkalender nur mäßig gefüllt, so die Analysten der Helaba.Datenseitig stehe heute das sentix-Investorenvertrauen auf der Agenda. Marktteilnehmer würden mit einer leichten Verbesserung der Stimmung rechnen, was angesichts der Rekordstände am Aktienmarkt nicht verwundern sollte und ein Hinweis darauf wäre, dass die Investoren durch die jüngste Lockdownverlängerung hindurchschauen und die Impfkampagnen als erfolgversprechend einstufen würden.Von einer generellen Risk-on-Stimmung habe am Freitag aber nicht gesprochen werden können. Zwar hätten die Aktien fester und die ITRAXX-Indices freundlich tendiert, aber auch Safe-Haven-Assets wie Bunds und Treasuries hätten sich solide gezeigt. Die Geldschwemme mache es möglich. (11.01.2021/ac/a/m)