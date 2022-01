Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die US-Wirtschaft, namentlich die Konsumnachfrage, hat im vierten Quartal 2021 Schwächen gezeigt, so die Analysten der Helaba.Vor diesem Hintergrund würden die Marktteilnehmer den Blick auf die heute anstehenden Bauzahlen in den USA richten. Bis zuletzt sei der Sektor eine Unterstützung für die konjunkturelle Entwicklung gewesen. Noch immer liege zwar das Stimmungsbarometer der Branche, der NAHB-Index, auf einem sehr hohen Niveau, die monatlichen Veränderungen seien heute aber negativ zu erwarten. Auf der einen Seite habe im November bei den Baubeginnen ein Plus von fast 12% zu Buche gestanden, sodass eine Korrektur wahrscheinlich sei. Auf der anderen Seite seien die Baugenehmigungen zuletzt nicht mehr so rapide gestiegen, weshalb auch hier eine schwächere Indikation vorliege.Mit Blick auf die FOMC-Sitzung der FED in der nächsten Woche dürfte es eine Gratwandung werden, bei den zuletzt enttäuschenden wirtschaftlichen Daten eine schnelle und kräftige Zinswende sowie Reduzierungen der Anleihebestände anzukündigen. Vereinzelt werde bereits vor einem vorschnellen Handeln gewarnt. (19.01.2022/ac/a/m)