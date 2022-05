Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Zinserwartungen bleiben präsent und konjunkturelle Risiken gesellen sich dazu, so die Analysten der Helaba.Vor diesem Hintergrund stünden in den USA die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter im Mittelpunkt des Interesses. Die Vorgaben seien per saldo leicht freundlich. So habe der Flugzeughersteller Boeing nach Saisonbereinigung wohl wieder ein höheres Auftragsvolumen vorzuweisen. Zusammen mit dem Auftragsindex der FED in Philadelphia ergebe sich die Indikation eines erneuten, leichten Anstiegs, sodass die Konsensschätzung weitgehend realistisch erscheine. Damit einhergehend würden die marktseitigen Zinserhöhungserwartungen bezüglich der FED nicht in Frage gestellt.Auch am morgigen Donnerstag dürfte die Bestätigung des enttäuschenden BIP-Wachstums des ersten Quartals die Zinserwartungen nicht schmälern. Die Daten hätten bei der ersten Veröffentlichung gezeigt, dass Konsum und Investitionen weiterhin Wachstum aufweisen würden. Lagerbestandsverringerungen und Importanstieg hätten das BIP den vorläufigen Daten zufolge aber massiv belastet. Auch das FOMC-Sitzungsprotokoll dürfte die Absicht der FED zu schnellem Handeln untermauern. (25.05.2022/ac/a/m)