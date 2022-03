Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Krieg in der Ukraine, der sprunghafte Anstieg der Energiepreise und die Sanktionen des Westens gegen Russland haben wirtschaftliche Auswirkungen, so die Analysten der Helaba.Die Analysten würden eine deutliche Stimmungseintrübung im Verarbeitenden Gewerbe für wahrscheinlich halten. Dienstleistungsunternehmen dürften ebenfalls weniger optimistisch in die Zukunft blicken - zumal die hohen Corona-Infektionen und Inzidenzen für Verunsicherung sorgen würden. Die schwachen sentix- und ZEW-Umfragen hätten bereits gezeigt, in welche Richtung die Frühindikatoren gehen würden. Zwar würden Unternehmensumfragen weniger heftig auf exogene Schocks wie die russische Invasion in der Ukraine reagieren, dennoch sollten die Umfragen darauf hinweisen, dass sich die Wachstumsperspektiven verdüstert hätten. Nicht umsonst würden Vertreter der EZB davor mahnen, dass der Ukraine-Krieg Stagflationseffekte und ein geldpolitisches Dilemma erzeuge.Nicht unerwähnt bleiben sollten die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA, bei denen sich nach dem freundlichen Jahresstart eine kleine Korrektur abzeichne. Das freundliche Konjunkturbild sollte aufgrund der Auftragszahlen aber nicht infrage gestellt werden, zumal die Stimmungsindikatoren des Verarbeitenden Gewerbes ein hohes Niveau aufweisen und nicht auf einen Einbruch schließen lassen würden. Eine Forcierung der Zinserwartungen würden die Analysten aber für unwahrscheinlich halten. (24.03.2022/ac/a/m)