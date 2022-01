Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Marktteilnehmer haben in den letzten Handelstagen des Jahres 2021 und auch gestern vor allem auf eine Fortsetzung der konjunkturellen Erholung gesetzt, die es den Notenbanken ermöglichen wird, den eingeschlagenen Weg der Rückführung des geldpolitischen Stimulus weiter zu gehen, so die Analysten der Helaba.Während zum Beispiel der Empire-State-Index unerwartet gestiegen sei, sei der Philly-FED-Index abgesackt, habe sich aber noch klar im Wachstumsbereich gehalten. Auch der Chicago-PMI habe zulegen können, ebenso wie der Index der Richmond-FED, sodass die Analysten insgesamt von einem ISM-Index etwa auf Vormonatsniveau ausgehen würden. Dies würde auf eine anhaltend kräftige Expansion des Sektors hindeuten. Auch in Europa sei die Stimmungslage weiterhin gut, obwohl auf EWU-Ebene der leichte Rückgang bestätigt worden sei. Der EWU-PMI liege mit 58,0 Punkten aber weiterhin deutlich im Wachstumsbereich.Der deutsche Arbeitsmarkt werde sich vermutlich robust zeigen und einen weiteren Rückgang der Arbeitslosenzahl bei stabiler Arbeitslosenquote aufweisen, jedoch keinen marktbewegenden Einfluss haben. (04.01.2022/ac/a/m)