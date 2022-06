Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vor der morgigen EZB-Ratssitzung stehen reale Daten zur Veröffentlichung an, so die Analysten der Helaba.Am Morgen richte sich der Blick auf die deutsche Industrieproduktion. Die Vorgaben seien uneinheitlich. So habe die Automobilbranche im April eine erhöhte Produktion gemeldet und auch die Exporte seien im Berichtsmonat gestiegen, was einen monatlichen Produktionszuwachs wahrscheinlich mache. Demgegenüber hätten die Auftragseingänge der Industrie gestern Morgen eine negative Indikation geliefert. Nach dem deutlichen Minus im März seien die Bestellungen erneut und unerwartet gesunken. Alles in allem würden die Analysten nach dem starken Produktionsrückgang im Vormonat mit einer Erholung rechnen, die aber das Minus nur zum Teil kompensieren könne.In den USA stünden keine relevanten Datenveröffentlichungen an und in der Eurozone sei es nur die zweite Schätzung des BIP-Wachstums des ersten Quartals. Eine wesentliche Veränderung sei dabei nicht zu erwarten, sodass auch kein Einfluss auf die Zinserwartungen entstehen dürfte. (08.06.2022/ac/a/m)