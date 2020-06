Der Mischkonzern 3M Company (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, NYSE-Symbol: MMM) (+1,9%) habe im Monat Mai einen Umsatzrückgang von 20% auf USD 2,2 Mrd. verzeichnet. Dabei hätten sich alle vier Geschäftssegmente in allen drei Regionen rückläufig entwickelt. Im April habe der Umsatzrückgang noch 11% auf USD 2,3 Mrd. betragen.



Lufthansa (-3,0%) habe gestern die Anzahl der nach Corona dauerhaft überzähligen Vollzeitstellen mit 22.000 beziffert. Betriebsbedingte Kündigungen wolle man aber möglichst vermeiden.



In den USA werde heute nachbörslich das Softwareunternehmen Oracle (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) Quartalszahlen vorlegen. An der Wiener Börse berichte das österreichische Cateringunternehmen DO & CO (ISIN: AT0000818802, WKN: 915210, Ticker-Symbol: DOQ, Wien: DOC) Quartalszahlen. (16.06.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nach dem teils raketenhaften Anstieg der Hertz-Aktie (ISIN: US42806J1060, WKN: A2ALSZ, Ticker-Symbol: AZK, NYSE-Symbol: HTZ) ging es mit den Papieren des US-Autovermieters gestern wieder um 33,6% nach unten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Das Unternehmen führe trotz Insolvenz eine Kapitalerhöhung durch, was ungewöhnlich sei, zumal die New Yorker Börse bereits mit dem Delisting-Prozess begonnen habe. Die Kapitalerhöhung solle bis zu USD 1 Mrd. in die Kassen des zahlungsunfähigen Unternehmens spülen. Die operativen Ausgaben sollten sich laut Unternehmen bis August 2021 auf rund USD 1,3 Mrd. belaufen.