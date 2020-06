Mit Material von Bloomberg



Börsenplätze Hertz Global-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Hertz Global-Aktie:

2,84 EUR +59,41% (12.06.2020, 13:28)



NYSE-Aktienkurs Hertz Global-Aktie:

2,06 USD -18,25% (11.06.2020)



ISIN Hertz Global-Aktie:

US42806J1060



WKN Hertz Global-Aktie:

A2ALSZ



Ticker-Symbol Hertz Global-Aktie:

AZK



NYSE-Symbol Hertz Global-Aktie:

HTZ



Kurzprofil Hertz Global Holdings Inc.:



Hertz Global Holdings Inc. (ISIN: US42806J1060, WKN: A2ALSZ, Ticker-Symbol: AZK, NYSE-Symbol: HTZ) ist eine Holdinggesellschaft. Das Unternehmen ist Eigentümerin von Rental Car Intermediate Holdings, LLC, der die Hertz Corporation (Hertz), die wichtigste operative Gesellschaft von Hertz Global, gehört. Die Betriebssegmente von Hertz Global umfassen U.S. Autovermietung (U.S. RAC), Internationale Autovermietung (International RAC) und alle anderen Geschäftsbereiche. Das Segment U.S. RAC beschäftigt sich mit der Vermietung von Fahrzeugen wie PKWs, Crossover und Leicht-LKWs sowie mit Nebenprodukten und Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten. Das Segment International RAC befasst sich mit der Vermietung und dem Leasing von Fahrzeugen wie PKWs, Crossover und leichten LKWs sowie mit Nebenprodukten und -dienstleistungen auf internationaler Ebene. (12.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hertz Global-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Hertz Global Holdings Inc. (ISIN: US42806J1060, WKN: A2ALSZ, Ticker-Symbol: AZK, NYSE-Symbol: HTZ) unter die Lupe.Spiele die Börse langsam völlig verrückt? Der US-Autovermieter Hertz wolle die aktuelle Börsenphase nutzen und trotz des in den USA eingeleiteten Insolvenzverfahrens neue Aktien im Wert von bis zu 1 Milliarde Dollar ausgeben. Offensichtlich sei die Nachfrage vorhanden, diese in der Geschichte einmalige Transaktion durchzuziehen.Obwohl Hertz erst vor Kurzem ein Insolvenzverfahren angemeldet habe, sei die Aktie in den letzten Wochen unglaublich stark gestiegen. Anfang der Woche sei die Aktie auf zeitweise 6,25 Dollar geklettert und habe damit 1.462 Prozent seit dem Tief am 22. Mai gutgemacht, nachdem das Unternehmen als Folge der Corona-Krise in den USA Insolvenz angemeldet habe.Der Konzern wolle nun einen Insolvenzrichter um die Genehmigung bitten, 246,8 Millionen neue Aktien an Jefferies verkaufen zu dürfen. "Die jüngsten Marktpreise und Handelsvolumina der Hertz-Stammaktien bieten dem Unternehmen möglicherweise eine einzigartige Gelegenheit, Kapital zu günstigeren Konditionen zu beschaffen als zu denen der Darlehen, die viele andere bankrotte Unternehmen erhalten", hätten die Anwälte des Unternehmens am Donnerstag gesagt.Juraprofessor Jared Ellias von der University of California Hastings College of Law habe gesagt, er habe Hunderte von Konkursen untersucht und noch nie erlebt, dass ein Unternehmen versucht habe, die Insolvenz mit einem Equity Offering zu Beginn von Kapitel 11 zu finanzieren. "Hertz guckt sich den Markt an und stellt fest, dass es eine Gruppe irrationaler Händler gibt, die die Aktien kaufen. Und die Antwort darauf ist zu versuchen, diesen Leuten Aktien zu verkaufen, in der Hoffnung, darüber einen Teil der Umstrukturierung zu finanzieren", so Ellias.Hertz habe weiter mitgeteilt, das Unternehmen werde das US-Insolvenzgericht in Wilmington, Delaware, um Erlaubnis bitten, aus dem Leasing von 144.372 Fahrzeugen auszusteigen - ein Schritt, der laut Unternehmen etwa 80,3 Millionen Dollar pro Monat sparen würde. Im vergangenen Jahr habe Hertz' US-Flotte einen Höchststand von 567.000 Fahrzeugen erreicht.Die Hertz-Aktien würden an der New York Stock Exchange gehandelt, welche das Unternehmen von der Börse nehmen wolle. Hertz habe Widerspruch gegen den Delisting-Bescheid eingelegt.Der Markt habe bis gestern an die Dotcom-Zeit im Jahr 2000 erinnert. Viele Anleger hätten damals ohne Sinn und Verstand gekauft. Es bleibt spannend zu beobachten, ob Hertz' Pläne aufgehen, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.06.2020)