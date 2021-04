Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Hermès International SCA:



Hermès (ISIN: FR0000052292, WKN: 886670, Ticker-Symbol: HMI, EN Paris: RMS) ist ein französisches Modehaus und Familienunternehmen aus Paris. Es wurde 1837 gegründet und hat sich zu einem der luxuriösesten Hersteller von Mode, Handtaschen, Accessoires und anderen Luxusgütern entwickelt. Hermès steht für hohe Qualität, professionelle Handwerkskunst, Ruhm und zeitlos klassische Designs. (22.04.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hermès-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des französischen Luxusgüterunternehmens Hermès (ISIN: FR0000052292, WKN: 886670, Ticker-Symbol: HMI, EN Paris: RMS) unter die Lupe.Hermès reihe sich nahtlos in den Reigen der Luxus-Konzerne ein, die den Anlegern überragende Q1-Zahlen präsentieren würden. So habe der französische Luxusgüter-Konzern im ersten Jahresviertel das Vor-Corona-Niveau übertroffen. Bereits LVMH und Kering sei diese Glanzleistung gelungen. Die Meldung ziehe nicht nur die Hèrmes-Aktien nach oben.Hèrmes habe angegeben, dass der Umsatz in den ersten drei Monaten 2021 2,08 Mrd. Euro betragen habe, was einem währungsbereinigten Anstieg von 44 Prozent gegenüber dem Vorjahr und einem Anstieg von 33 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2019 entspreche.Wachstumstreiber sei besonders der asiatische Markt gewesen. So sei der Umsatz in Asien ohne Japan um satte 94 Prozent geklettert, und auch in Japan und Nordamerika seien die Erlöse um 20 Prozent bzw. 23 Prozent gestiegen. Im Hèrmes-Heimatmarkt Frankreich sei der Umsatz hingegen um neun Prozent und im übrigen Europa um ein Prozent gesunken, da coronabedingte Einschränkungen das Handelsumfeld gedämpft hätten.Erfreulich: Alle Produktkategorien hätten ein starkes Umsatzwachstum verzeichnet, so Hèrmes. Zu einer der nachgefragtesten Produktkategorien der für ihre Taschen und Schals bekannten Gruppe gehörten Uhren."Für das Jahr 2021 sind die Auswirkungen der Epidemie aufgrund der anhaltenden Entwicklungen in den verschiedenen geografischen Gebieten weiterhin schwer abzuschätzen, aber der Trend des ersten Quartals ist sehr ermutigend", habe er während einer Telefonkonferenz mit Journalisten erklärt.Die Hèrmes-Aktie gewinne am Donnerstag rund zwei Prozent und notiere bei 1.048 Euro. In deren Windschatten könne auch die Nummer 1 unter den Luxusgüter-Herstellern und AKTIONÄR-Empfehlung LVMH zulegen und habe zudem ein neues Allzeithoch bei 637,70 Euro erreicht."Luxus läuft immer", so ein geflügeltes Wort. In diesem Jahr prosperiere das Geschäft mit den teuren, exklusiven und hochwertigen Produkten offenbar ganz besonders. Das belegen gleichermaßen die jüngsten Quartalszahlen der drei französischen Luxus-Giganten, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.04.2021)