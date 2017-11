Inflationsaussichten wegen des verhaltenen Lohnwachstums gedämpft



Die am Verbraucherpreisanstieg gemessene Inflationsrate unterlag in den ersten neun Monaten des Jahres aufgrund der Basiseffekte der Energiepreise gewissen Schwankungen. Die Kerninflation, bei der die Preise von Energie und unverarbeiteten Nahrungsmitteln ausgeklammert werden, verzeichnete demgegenüber zwar einen Aufwärtstrend, verharrte jedoch vor dem Hintergrund der seit längerer Zeit niedrigen Inflation, des geringen Lohnwachstums und der nach wie vor bestehenden Unterauslastung am Arbeitsmarkt auf moderatem Niveau. Insgesamt dürfte sich die Inflation in diesem Jahr im Euroraum bei durchschnittlich 1,5 Prozent einpendeln, 2018 auf 1,4 Prozent sinken und 2019 wieder auf 1,6 Prozent klettern.



Öffentliche Finanzen verbessern sich dank Belebung der Konjunktur



Die öffentlichen Finanzen im Euroraum dürften sich vor allem aufgrund des anziehenden Wachstums stärker verbessern als im Frühjahr erwartet. Der gesamtstaatliche Haushaltssaldo wird sich voraussichtlich in fast allen Mitgliedstaaten verbessern. Unter der Annahme einer unveränderten Politik dürfte das gesamtstaatliche Defizit im Euroraum in den kommenden Jahren immer weiter zurückgehen: von 1,1 Prozent des BIP im Jahr 2017 auf 0,9 Prozent im Jahr 2018 und 0,8 Prozent im Jahr 2019. Parallel dazu dürfte die Schuldenquote von 89,3 Prozent des BIP im Jahr 2017 auf 87,2 Prozent im Jahr 2018 und 85,2 Prozent im Jahr 2019 fallen.



Risiken halten sich in etwa die Waage



Die Aufwärts- und Abwärtsrisiken in Bezug auf die wirtschaftlichen Entwicklungen halten sich im Großen und Ganzen die Waage. Die größten Abwärtsrisiken sind externer Natur: Sie ergeben sich aus erhöhten geopolitischen Spannungen (z. B. auf der koreanischen Halbinsel), einer möglichen Anspannung der weltweiten Finanzierungsbedingungen (z. B. wegen wachsender Risikoaversion), der wirtschaftlichen Anpassung in China und der Ausweitung protektionistischer Maßnahmen. Als EU-interne Abwärtsrisiken wären der Ausgang der Brexit-Verhandlungen, eine stärkere Aufwertung des Euro und ein Anstieg der langfristigen Zinssätze zu nennen. Demgegenüber könnten schwindende Unsicherheit und eine Aufhellung des Geschäftsklimas in Europa ebenso wie ein kräftigeres Wachstum der Weltwirtschaft dazu führen, dass der Aufschwung hierzulande kräftiger ausfällt.



Beim Vereinigten Königreich beruhen die Prognosen für 2019 auf rein theoretischen Annahmen



In Anbetracht der laufenden Verhandlungen über die Bedingungen des EU-Austritts des Vereinigten Königreichs beruhen die Prognosen für 2019 auf der rein theoretischen Annahme, dass die Handelsbeziehungen zwischen der EU-27 und dem Vereinigtes Königreich unverändert bleiben. Dieser Ansatz wird lediglich für die Erstellung der Prognosen verwendet. Er hat keinerlei Auswirkungen auf die laufenden Gespräche im Rahmen des Verfahrens nach Artikel 50.



Hintergrund



Diese Prognose basiert auf einer Reihe technischer Annahmen in Bezug auf Wechselkurse, Zinssätze und Rohstoffpreise mit Stichtag 23. Oktober 2017. Bei allen anderen herangezogenen Daten, auch den Annahmen zu staatlichen Maßnahmen, wurden in dieser Prognose Informationen bis einschließlich 23. Oktober 2017 berücksichtigt. Den Projektionen liegt die Annahme einer unveränderten Politik zugrunde, außer wenn politische Maßnahmen angekündigt wurden, die hinreichend detailliert und glaubwürdig sind.



Von 2018 an wird die Europäische Kommission anstelle der drei umfassenden Prognosen, die sie seit 2012 jeweils im Frühling, im Herbst und im Winter veröffentlicht hat, wie zuvor alljährlich zwei umfassende Prognosen (jeweils im Frühjahr und im Herbst) und zwei Zwischenprognosen (im Winter und Sommer) vorlegen. Die Zwischenprognosen werden jährliche und vierteljährliche Zahlen zum BIP und zur Inflation im laufenden Jahr und in den darauf folgenden Jahren für alle Mitgliedstaaten und den Euroraum sowie die aggregierten Zahlen für die gesamte Europäische Union enthalten. Durch die Rückkehr zum alten Prognose-Rhythmus werden sich die Prognosen der Kommission zeitlich künftig wieder mit denen anderer Einrichtungen (wie der Europäischen Zentralbank, dem Internationalen Währungsfonds oder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) decken. (09.11.2017/ac/a/m)





