Kurzprofil Hennes & Mauritz AB:



Hennes & Mauritz (ISIN: SE0000106270, WKN: 872318, Ticker-Symbol: HMSB, Nasdaq OTC-Symbol: HMRZF) ist ein international tätiges Textileinzelhandelsunternehmen. Angeboten wird Mode für Damen, Herren, Jugendliche und Kinder. Darüber hinaus hat H & M auch Wäsche, Sportbekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetikprodukte im Sortiment. Zusätzlich zur Hausmarke H & M gehören die Marken COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories und H & M Home zur Unternehmensgruppe. Die Kollektionen werden von rund 140 eigenen Designern in enger Zusammenarbeit mit den Einkäufern und Musterzeichnern entworfen, konzipiert und ständig aktualisiert.



Hennes & Mauritz präsentiert auch exklusive Kollektionen von Stardesignern wie Versace Cruise, Lanvin, Jimmy Choo, Matthew Williamson, Comme de Garcons, Roberto Cavalli oder auch Madonna. Mit mehr als 3.100 Filialen in über 50 Ländern ist das Unternehmen weltweit präsent. Die Ladenlokale sind gemietet und befinden sich meist in den besten Geschäftslagen an Einkaufsmeilen in Großstädten und Shoppingzentren.



Zusätzlich werden in 18 europäischen Ländern H & M Produkte über das Internet und per Katalog verkauft. H & M besitzt keine eigenen Produktionsstätten. Die Fabrikation erfolgt durch unabhängige Hersteller hauptsächlich in Asien und Europa und wird durch eigene Büros zur Produktions- und Qualitätsüberwachung kontrolliert. Hennes & Mauritz wurde 1947 von Erling Persson in Västeras, Schweden, gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden. (08.07.2021/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Hennes & Mauritz scheint die Corona-Delle überwunden zu haben - AktienanalyseDer schwedische Bekleidungskonzern Hennes & Mauritz (ISIN: SE0000106270, WKN: 872318, Ticker-Symbol: HMSB, Nasdaq OTC-Symbol: HMRZF) ist im zweiten Geschäftsquartal in die Gewinnzone zurückgekehrt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Vor Steuern habe ein Gewinn von 3,6 Mrd. Schwedische Kronen gestanden, wie das Unternehmen mitgeteilt habe. Im Vorjahr habe die Modekette wegen der Pandemie einen Verlust von 6,5 Mrd. Kronen eingefahren - und auch das Auftaktquartal sei noch rot gewesen. Der Konzern habe davon profitiert, dass immer mehr Filialen hätten öffnen können. Von den rund 4.900 Läden seien derzeit nur noch 95 geschlossen. Zudem hätten die Verkäufe über das Internet angezogen. Der Umsatz habe daher um fast zwei Drittel auf knapp 47 Mrd. Kronen gesteigert werden können. Aber auch eine strikte Kostenkontrolle habe sich positiv auf das Ergebnis ausgewirkt.Die Hennes & Mauritz-Aktie sei nach den Zahlen dennoch unter Druck geraten. Zwar sei der Vorsteuergewinn etwas höher ausgefallen als erwartet, nach einem Kursplus von fast 45 Prozent auf Jahressicht würden Anleger aber offenbar beginnen, die Bilanz etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Und dabei zeigt sich: Das Umsatztempo hat im Juni merklich nachgelassen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 26/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Hennes & Mauritz-Aktie:19,45 EUR -2,24% (08.07.2021, 12:15)Tradegate-Aktienkurs Hennes & Mauritz-Aktie:19,328 EUR -2,55% (08.07.2021, 13:20)