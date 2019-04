Xetra-Aktienkurs Hennes & Mauritz-Aktie:

ISIN Hennes & Mauritz-Aktie:

SE0000106270



WKN Hennes & Mauritz-Aktie:

872318



Ticker-Symbol Hennes & Mauritz-Aktie:

HMSB



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Hennes & Mauritz-Aktie:

HMRZF



Kurzprofil Hennes & Mauritz AB:



Hennes & Mauritz (ISIN: SE0000106270, WKN: 872318, Ticker-Symbol: HMSB, Nasdaq OTC-Symbol: HMRZF) ist ein international tätiges Textileinzelhandelsunternehmen. Angeboten wird Mode für Damen, Herren, Jugendliche und Kinder. Darüber hinaus hat H & M auch Wäsche, Sportbekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetikprodukte im Sortiment. Zusätzlich zur Hausmarke H & M gehören die Marken COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories und H & M Home zur Unternehmensgruppe. Die Kollektionen werden von rund 140 eigenen Designern in enger Zusammenarbeit mit den Einkäufern und Musterzeichnern entworfen, konzipiert und ständig aktualisiert.



Hennes & Mauritz präsentiert auch exklusive Kollektionen von Stardesignern wie Versace Cruise, Lanvin, Jimmy Choo, Matthew Williamson, Comme de Garcons, Roberto Cavalli oder auch Madonna. Mit mehr als 3.100 Filialen in über 50 Ländern ist das Unternehmen weltweit präsent. Die Ladenlokale sind gemietet und befinden sich meist in den besten Geschäftslagen an Einkaufsmeilen in Großstädten und Shoppingzentren.



Zusätzlich werden in 18 europäischen Ländern H & M Produkte über das Internet und per Katalog verkauft. H & M besitzt keine eigenen Produktionsstätten. Die Fabrikation erfolgt durch unabhängige Hersteller hauptsächlich in Asien und Europa und wird durch eigene Büros zur Produktions- und Qualitätsüberwachung kontrolliert. Hennes & Mauritz wurde 1947 von Erling Persson in Västeras, Schweden, gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden. (11.04.2019/ac/a/a)



München (www.aktiencheck.de) - Hennes & Mauritz-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Die H&M Hennes & Mauritz AB (ISIN: SE0000106270, WKN: 872318, Ticker-Symbol: HMSB, Nasdaq OTC-Symbol: HMRZF) ist der zweitgrößte Textilhändler in Europa, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.In den letzten vier Jahren habe sich der Aktienkurs mehr als halbiert, doch das Management habe einen Strategiewechsel eingeschlagen. In den letzten Jahren habe der Hersteller vor allem negativ Schlagzeilen gemacht, beispielsweise aufgrund seiner Lieferanten. Diese sollten unter mangelhaften Arbeitsbedingungen in Niedriglohnländern produziert haben und die Baumwolle von Farmen, auf denen Kinder arbeiten würden, verwendet haben, wie die "Zeit" berichtet habe. Dies solle sich jetzt ändern, laut Unternehmensauskunft sollten bis 2030 alle Textilien aus wiederverwerteten oder nachhaltigen Materialien gefertigt werden und faire Löhne gezahlt werden.Mittlerweile engagiere sich der Konzern aktiv gegen Kinderarbeit. Schon nächstes Jahr solle der gesamte Bedarf an Baumwolle aus umweltverträglichen Quellen stammen. Die Lieferkette solle bis 2040 nicht nur Klimaneutral sein, sondern sich sogar positiv darauf auswirken. Ganz aktuell für den Konsumenten sichtbar seien hier zum Beispiel die Consciousness (in Deutsch: Bewusstsein) Kollektion oder ein weltweites Kleidersammlungsprogramm, bei dem Kunden ein Rabatt gewährt werde, wenn sie Altkleider abgeben würden.Doch es gebe noch weitere Felder, in denen H&M in den letzten Jahren Herausforderungen begegnet seien. Der stationäre Handel in Einkaufspassagen leide insgesamt stark unter der Konkurrenz durch Internethändler. Konkurrenz für H&M würden etwa Zalando, Asos, aber auch Schwergewichte unter den Onlineshops, wie Amazon, darstellen. Der US-Versandhandelsriese gewinne immer mehr Marktanteile, auch im Bekleidungsgeschäft.Um im Wettbewerb nicht den Anschluss zu verlieren, habe der schwedische Modehändler Gegenmaßnahmen ergriffen. In den letzten Jahren sei das Portfolio um weitere Marken, die auf verschiedene Zielgruppen ausgerichtet seien, erweitert worden. Aktuell im Test sei hier, in Kooperation mit dem Start-Up ZyseMe, das Angebot von maßgeschneiderter Kleidung. Die vielleicht wichtigste Offensive des Händlers sei der Ausbau seines Onlinehandels und die gleichzeitige Restrukturierung des Ladenportfolios. Ein besonderes Augenmerk werde hier auch auf spezielle Onlineangebote, wie zum Beispiel eine Outlet Plattform für Designermode, ähnlich dem Konzept des amerikanischen Anbieters TK-Maxx, gelegt. Auf der Plattform namens Afound würden neben H&M Eigenmarken, auch bekannte Designer aus dem Hochpreis, beziehungsweise Luxus Segment, wie HUGO BOSS, Prada oder Bottega Veneta, angeboten. Seit 2018 kooperiere Hennes und Mauritz mit dem chinesischen Händler Alibaba, um im chinesischen Markt mehr Marktanteile zu gewinnen.Die Hennes & Mauritz AB werde aktuell bei SEK 164,94 (09.04.2019) gehandelt. Das 52-Wochenhoch habe bei SEK 173,00 gelegen (10.10.2018), das Jahrestief bei SEK 120,50 (09.10.2018). Laut Bloomberg setzen drei Analysten die Aktie auf "buy", neun auf "hold" und 18 Analysten auf "sell", so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 09.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Hennes & Mauritz-Aktie: