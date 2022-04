Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Börsenplätze Hennes & Mauritz-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Hennes & Mauritz-Aktie:

12,972 EUR +1,04% (05.04.2022, 14:19)



XETRA-Aktienkurs Hennes & Mauritz-Aktie:

13,00 EUR -1,37% (05.04.2022, 13:53)



ISIN Hennes & Mauritz-Aktie:

SE0000106270



WKN Hennes & Mauritz-Aktie:

872318



Ticker-Symbol Hennes & Mauritz-Aktie:

HMSB



NASDAQ OTC-Symbol Hennes & Mauritz-Aktie:

HMRZF



Kurzprofil Hennes & Mauritz AB:



Hennes & Mauritz (ISIN: SE0000106270, WKN: 872318, Ticker-Symbol: HMSB, NASDAQ OTC-Symbol: HMRZF) ist ein international tätiges Textileinzelhandelsunternehmen. Angeboten wird Mode für Damen, Herren, Jugendliche und Kinder. Darüber hinaus hat H & M auch Wäsche, Sportbekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetikprodukte im Sortiment. Zusätzlich zur Hausmarke H & M gehören die Marken COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories und H & M Home zur Unternehmensgruppe. Die Kollektionen werden von rund 140 eigenen Designern in enger Zusammenarbeit mit den Einkäufern und Musterzeichnern entworfen, konzipiert und ständig aktualisiert.



Hennes & Mauritz präsentiert auch exklusive Kollektionen von Stardesignern wie Versace Cruise, Lanvin, Jimmy Choo, Matthew Williamson, Comme de Garcons, Roberto Cavalli oder auch Madonna. Mit mehr als 3.100 Filialen in über 50 Ländern ist das Unternehmen weltweit präsent. Die Ladenlokale sind gemietet und befinden sich meist in den besten Geschäftslagen an Einkaufsmeilen in Großstädten und Shoppingzentren.



Zusätzlich werden in 18 europäischen Ländern H & M Produkte über das Internet und per Katalog verkauft. H & M besitzt keine eigenen Produktionsstätten. Die Fabrikation erfolgt durch unabhängige Hersteller hauptsächlich in Asien und Europa und wird durch eigene Büros zur Produktions- und Qualitätsüberwachung kontrolliert. Hennes & Mauritz wurde 1947 von Erling Persson in Västeras, Schweden, gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden. (05.04.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Hennes & Mauritz-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Jakub Krawczyk, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Hennes & Mauritz AB (H&M) (ISIN: SE0000106270, WKN: 872318, Ticker-Symbol: HMSB, NASDAQ OTC-Symbol: HMRZF).Die Hauptversammlung am 4. Mai solle unter anderem die vom Vorstand vorgeschlagene Dividende von SEK 6,50 pro Aktie beschließen, die in zwei Raten von SEK 3,25 SEK ausgezahlt werden solle (die Ex-Dividenden-Termine seien für den 5. Mai und den 10. November 2022 vorgesehen), sowie die Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien für einen Gesamtbetrag von SEK 3 Mrd.Im ersten Quartal des Jahres (1. Dezember 2021 - 28. Februar 2022) sei der Nettoumsatz von H&M in lokaler Währung um 18% gegenüber dem Vorjahr gestiegen, während der Nettoumsatz in SEK umgerechnet um 23% gegenüber dem Vorjahr auf SEK 49.166 Mio. SEK angestiegen sei. Das Betriebsergebnis habe sich auf SEK 458 Mio. gegenüber einem Verlust von SEK 1.128 Mio. in Q1 21 belaufen, während das Nettoergebnis auf SEK 217 Mio. gegenüber einem Verlust von SEK 1.070 Mio. im Vorjahr gestiegen sei.Gut angenommene Kollektionen hätten zu einem höheren Anteil an Vollpreisverkäufen und geringeren Kosten für Preisnachlässe geführt, wodurch die Bruttomarge auf 49,3% gestiegen sei (+1,8 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr). Andererseits sei das Quartal durch die negativen Auswirkungen der Pandemie in vielen der wichtigsten Märkte der Gruppe beeinträchtigt worden. Das Ergebnis sei außerdem durch verstärkte wachstumsbezogene Initiativen, insbesondere in den Bereichen Technologie und Lieferkette, beeinträchtigt worden.H&M habe alle Verkäufe in seinen 185 Geschäften in der Ukraine, Russland und Weißrussland sowie den Online-Verkauf in Russland gestoppt. Im vierten Quartal 20 habe der Umsatz in Russland SEK 2.071 Mio. beigetragen, was 3,6% des Gesamtumsatzes entspreche.Der Nettoumsatz sei im Zeitraum vom 1. bis 28. März 2022 um 6% in lokalen Währungen gestiegen, ohne Berücksichtigung der Ukraine, Russlands und Weißrusslands habe der Anstieg 11% im Vergleich zum Vorjahr betragen.Während sich die starke Umsatzerholung von H&M im ersten Quartal 2022 fortgesetzt habe, begünstigt durch die Lockerung der Restriktionen, habe die Dynamik im März eine Verlangsamung gezeigt, verstärkt durch den Krieg in der Ukraine und die Schließung von Geschäften in der Ukraine, Russland und Weißrussland. Mit Ausnahme der oben erwähnten Verkaufspausen seien die Pläne der Gruppe bestätigt worden. Das Produktangebot sei gut positioniert und das Unternehmen konzentriere sich darauf, die Erwartungen der Kunden an erschwingliche und nachhaltige Mode zu erfüllen. Die Transformation der Gruppe werde mit Investitionen in Technologie, Verbesserung der Lieferkette und weiterer Integration der Vertriebskanäle fortgesetzt. Die Finanzlage der Gruppe sei nach wie vor stark, und es gebe eine Rückkehr zur Dividende sowie einen anstehenden Aktienrückkauf.Bernd Maurer und Jakub Krawczyk, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, bestätigen ihre Kaufempfehlung und senken das Kursziel auf 169 SEK von zuvor 240 SEK. Das Kursziel basiere auf einem Peer-Multiple-Bewertungsverfahren, das auf Konsensschätzungen angewendet werde. (Analyse vom 05.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: