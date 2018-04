Börsenplätze Henkel-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen - sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft: So ist Henkel Adhesive Technologies globaler Marktführer im Klebstoffbereich. Auch mit den Unternehmensbereichen Laundry & Home Care und Beauty Care ist das Unternehmen in vielen Märkten und Kategorien führend. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück.



Im Geschäftsjahr 2017 erzielte Henkel einen Umsatz von 20 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von rund 3,5 Mrd. Euro. Allein Loctite, Schwarzkopf und Persil, die jeweiligen Top-Marken der drei Unternehmensbereiche, erzielten dabei einen Umsatz von 6,4 Mrd. Euro. Henkel beschäftigt weltweit mehr als 53.000 Mitarbeiter, die ein vielfältiges Team bilden - verbunden durch eine starke Unternehmenskultur, einen gemeinsamen Unternehmenszweck und gemeinsame Werte. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Indizes und Rankings bestätigt. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.henkel.de. (09.04.2018/ac/a/d)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Auf der Hauptversammlung der Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) in Düsseldorf am 9. April 2018 stimmten die Aktionäre allen vorgelegten Anträgen zu, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:Insgesamt nahmen rund 1.300 Aktionäre an der Veranstaltung teil.DividendenbeschlussWie von den Gremien vorgeschlagen, hat die Hauptversammlung eine um 10,5 Prozent erhöhte Dividende je Vorzugsaktie von 1,79 Euro (Vorjahr: 1,62 Euro) und eine um 10,6 Prozent höhere Dividende je Stammaktie von 1,77 Euro (Vorjahr: 1,60 Euro) beschlossen. Das ist für beide Aktiengattungen die höchste Dividende, die Henkel bislang gezahlt hat. Die Ausschüttungsquote beträgt 30,7 Prozent des um Sondereinflüsse bereinigten Jahresüberschusses nach nicht beherrschenden Anteilen. Insgesamt zahlt Henkel damit eine Dividende von rund 780 Mio. Euro.Ergänzungswahlen zum Gesellschafterausschuss und AufsichtsratWeitere Informationen zur Hauptversammlung finden Sie auf unserer Webseite:Investoren & Analystenwww.henkel.de/investoren-und-analysten/hauptversammlungPresse & Medienhttps://www.henkel.de/presse-und-medien/presseinformationen-und-pressemappen/2018-04-09-hauptversammlung-2018/840876