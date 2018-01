ISIN Henkel-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) ist weltweit mit führenden Marken und Technologien in drei Unternehmensbereichen tätig: Laundry & Home Care, Beauty Care und Adhesive Technologies. Das 1876 gegründete Unternehmen hält mit mehr als 50.000 Mitarbeitern und bekannten Marken wie Persil, Schwarzkopf oder Loctite global führende Marktpositionen im Konsumenten- und im Industriegeschäft. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte Henkel einen Umsatz von 18,7 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von 3,2 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. (16.01.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Henkel-Vorzugsaktie: Reifer Aufwärtstrend - ChartanalyseSchwarzkopf, Fa, Theramed, Pril und natürlich Persil - dies alles sind bekannte Marken aus dem Hause Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF), so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die Produkte von Henkel seien heutzutage weltweit verfügbar. Mit Standorten auf allen Kontinenten verfüge der Konzern aus Düsseldorf über eine hohe Präsenz sowohl in reifen als auch in aufstrebenden Märkten. Einen reifen Aufwärtstrend weise indes die Aktie von Henkel aus charttechnischer Sicht auf. Denn dieser bestehe seit dem Jahr 2011. Derzeit befinde sich der Kurs der Henkel-Aktie in der Nähe dieses langfristigen Aufwärtstrends, welcher aktuell bei etwa 110 Euro verlaufe. Eine weitere Unterstützungsmarke bietet das aktuelle Jahrestief bei 108,20 Euro, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 16.01.2018)Börsenplätze Henkel-Vorzugsaktie:113,80 EUR +0,09% (16.01.2018, 11:04)Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:113,75 EUR +0,04% (16.01.2018, 11:01)