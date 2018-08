Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

111,45 EUR +0,18% (08.08.2018, 10:27)



ISIN Henkel-Vorzugsaktie:

DE0006048432



WKN Henkel-Vorzugsaktie:

604843



Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HEN3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HENOF



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) ist weltweit mit führenden Innovationen, Marken & Technologien in den drei Geschäftsfeldern tätig: Adhesive Technologies (Klebstoff-Technologien), Beauty Care (Schönheitspflege) und Laundry & Home Care (Wasch-/Reinigungsmittel). Das 1876 gegründete Unternehmen hält mit mehr als 53.000 Mitarbeitern und bekannten Marken wie Persil, Schwarzkopf oder Loctite global führende Marktpositionen im Konsumenten- und im Industriegeschäft. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte Henkel einen Umsatz von über 20 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von 3,4 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. (08.08.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Henkel: Gelingt ein dynamischer Ausbruch? ChartanalyseHenkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) befindet sich seit einem Allzeithoch bei 129,90 EUR aus dem Juni 2017 in einer Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Im Rahmen dieser Bewegung sei der Wert auf ein Tief bei 101,60 EUR gefallen. Nach diesem Tief aus dem April 2018 sei er wieder nach oben gedreht. Am 15. Juni habe die Aktie ein Hoch bei 111,15 EUR erreicht. Anschließend habe sie etwas zurückgesetzt. Aber im gestrigen Handel sei der Ausbruch auf ein neues Hoch in der Aufwärtsbewegung seit Ende April gelungen. Im Tagesverlauf sei Henkel an den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch geklettert, der heute bei ca. 112,23 EUR verlaufe.Gelinge Henkel ein dynamischer Ausbruch auf Tagesschlusskursbasis, dann bestünde die Chance auf eine weitere Rally. Diese Rally könnte zu Gewinnen in Richtung 115,85 und später ca. 120 EUR führen. Sollte die Aktie allerdings in einen gestern gebrochenen Abwärtstrend bei heute ca. 110,52 EUR zurückfallen, würden die Chancen auf eine weitere Rally deutlich sinken. Abgaben in Richtung des Aufwärtstrends seit April bei aktuell ca. 105,90 EUR würden dann drohen. (Analyse vom 08.08.2018)Börsenplätze Henkel-Vorzugsaktie:XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:111,35 EUR 0,00% (08.08.2018, 10:12)