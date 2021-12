ISIN Henkel-Vorzugsaktie:

DE0006048432



WKN Henkel-Vorzugsaktie:

604843



Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HEN3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HENOF



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen - sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft: So ist Henkel Adhesive Technologies globaler Marktführer im Klebstoffbereich. Auch mit den Unternehmensbereichen Laundry & Home Care und Beauty Care ist das Unternehmen in vielen Märkten und Kategorien führend. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Henkel einen Umsatz von 19,3 Mrd. Euro und ein betriebliches Ergebnis von rund 2,6 Mrd. Euro (bereinigt um einmalige Aufwendungen und Erträge sowie Restrukturierungsaufwendungen). Henkel beschäftigt weltweit etwa 53.000 Mitarbeiter, die ein vielfältiges Team bilden - verbunden durch eine starke Unternehmenskultur, einen gemeinsamen Unternehmenszweck und gemeinsame Werte. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Indizes und Rankings bestätigt. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. (23.12.2021/ac/a/d)







Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Henkel: DAX-Flop 2021 mit -24,0% - AktiennewsDer Konsumgüterkonzern Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) hat zwei Mal binnen weniger Monate seinen Margenausblick gekappt - und Anlegern damit 2021 nur wenig Kaufanreize geliefert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Wegen steigender Rohstoff- und Transportkosten kalkuliere der Konzern nun mit einer bereinigten EBIT-Marge von rund 13,5 Prozent. Ursprünglich seien einmal 14,0 bis 15,0 Prozent in Aussicht gestellt worden. Henkel habe außerdem betont, dass die Unsicherheit hoch bleibe, wie sich die Pandemie und ihr Einfluss auf Konsum und Industrie weiterentwickelten. Das wirke nicht gerade vertrauenserweckend. Dennoch würden Analysten auf dem aktuellen Niveau mittlerweile mehr Chancen als Risiken sehen. Selbst ein vorsichtigerer Bewertungsansatz verspreche deutliches Kurspotenzial, so etwa Martin Deboo von Jeffries. Bonus-Investment haben daher durchaus Charme, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 50/2021)Börsenplätze Henkel-Vorzugsaktie:70,32 EUR +0,23% (23.12.2021, 12:18)Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:70,38 EUR +0,17% (23.12.2021, 12:30)