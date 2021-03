Börsenplätze Henkel-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen - sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft: So ist Henkel Adhesive Technologies globaler Marktführer im Klebstoffbereich. Auch mit den Unternehmensbereichen Laundry & Home Care und Beauty Care ist das Unternehmen in vielen Märkten und Kategorien führend. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Henkel einen Umsatz von 19,3 Mrd. Euro und ein betriebliches Ergebnis von rund 2,6 Mrd. Euro (bereinigt um einmalige Aufwendungen und Erträge sowie Restrukturierungsaufwendungen). Henkel beschäftigt weltweit etwa 53.000 Mitarbeiter, die ein vielfältiges Team bilden - verbunden durch eine starke Unternehmenskultur, einen gemeinsamen Unternehmenszweck und gemeinsame Werte. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Indizes und Rankings bestätigt. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. (05.03.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktienanalyse von Aktienanalyst Karsten Rahlf von der Nord LB:Thorsten Strauß, Aktienanalyst der Nord LB, streicht in einer aktuellen Analyse die Verkaufsempfehlung für die Vorzugsaktie des Konsumgüterkonzerns Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF).Das Zahlenwerk des Jahres 2020 von Henkel habe deutliche Spuren der Corona-Pandemie aufgewiesen. Der Umsatz habe sich um 4,3% auf EUR 19,250 Mrd. verringert. Organisch seien die Erlöse volumenbedingt um 0,7% zurückgegangen. Damit hätten sie sich etwas besser entwickelt, als vom Management mit einem Rückgang um 1% bis 2% in Aussicht gestellt worden sei. Das EBIT sei um 30,4% auf EUR 2,019 Mrd. eingebrochen.Bereinigt um den Saldo einmaliger Aufwendungen/Erträge (EUR 323 Mio. nach EUR 27 Mio.) und Restrukturierungsaufwendungen (EUR 237 Mio. nach EUR 297 Mio.) habe sich ein Rückgang des EBIT um 19,9% auf EUR 2,579 Mrd. ergeben. Dies habe einer bereinigten EBIT-Marge von 13,4% nach 16,0% entsprochen. Das Management habe eine Marge von 13,0% bis 13,5% erwartet. Das Ergebnis nach Steuern und Anteilen Dritter sei um 32,5% auf EUR 1,408 Mrd. bzw. von EUR 4,81 auf EUR 3,25 je Vorzugsaktie geschrumpft. Das bereinigte Ergebnis je Vorzugsaktie habe sich auf EUR 4,26 belaufen, was einem Rückgang um 21,5% (währungsbereinigt -17,9%, Managementguidance: währungsbereinigt -18% bis -22%) entsprochen habe. Die HV am 16.04. solle die Zahlung einer unveränderten Dividende von EUR 1,85 je Vorzugsaktie beschließen.Obwohl die Zahlen von Henkel für das Jahr 2020 schwach ausgefallen seien, hätten sie am oberen Rand oder sogar leicht oberhalb der Managementprognosen gelegen. Ergebnisbelastungen seien nicht nur von Corona-bedingten Nachfragerückgängen ausgegangen, sondern auch von erhöhten Ausgaben für Marketing, Werbung, Digitalisierung und IT, mit denen der Konzern wieder auf Wachstumskurs gebracht werden solle. Auch verstärkte Hygieneschutzmaßnahmen im Zusammenhang mit der Pandemie hätten die Rentabilität geschmälert.Daher stuft Thorsten Strauß, Aktienanalyst der Nord LB, die Henkel-Aktie von "verkaufen" auf "halten" hoch. (Analyse vom 05.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Henkel AG & Co. KGaA": Keine vorhanden.