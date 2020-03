Börsenplätze Henkel-Vorzugsaktie:



XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

76,00 EUR -5,24% (09.03.2020, 17:09)



Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

75,68 EUR -5,82% (09.03.2020, 17:17)



ISIN Henkel-Vorzugsaktie:

DE0006048432



WKN Henkel-Vorzugsaktie:

604843



Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HEN3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HENOF



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen - sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. Henkel beschäftigt weltweit rund 53.000 Mitarbeiter, etwa 85 Prozent arbeiten außerhalb von Deutschland. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Ratings und Rankings bestätigt.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 20 Mrd. Euro und ein betriebliches Ergebnis von rund 3,5 Mrd. Euro (bereinigt um einmalige Aufwendungen und Erträge sowie Restrukturierungsaufwendungen). (09.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Konsumgüterkonzerns Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) unter die Lupe.Recycling und Nachhaltigkeit seien bei den Fast Moving Consumer Goods (FMCG) immer stärkere Argumente für ein Investment. Henkel habe nun bei seinem Weichspüler Perwoll einen großen Schritt Richtung Kunststoffkreislauf gemacht: Gemeinsam mit dem österreichischen Plastikverpackungshersteller Alpla würden die Flaschen nun 25 Prozent recyceltes Polyethylen (PE) enthalten.Gerade bei PE-Kunststoffen sei die Rückgewinnung aus dem Hausmüll schwer. Oft seien die im gelben Sack befindlichen Flaschen verunreinigt oder schwarz, was in bisherigen Müllsortieranlagen nicht aussortiert werden könne. Deshalb würden Waschmittelflaschen nicht selten in der Müllverbrennung landen (wo sie immerhin zu Fernwärme würden).2019 habe Henkel mit einem Umsatz von gut 2 Mrd. Euro (Plus 1,1 Prozent zum Vorjahr) abgeschlossen, organisch also auf Vorjahresniveau. Das EPS habe sich auf 5,43 Euro (Minus 9,7 Prozent zu 2018) bei einer EBIT-Marge von 16 Prozent (2018: 17,6 Prozent) belaufen.Henkel erwarte im laufenden Jahr ein stagnierendes Wachstum von null bis zwei Prozent bei rund 15 EBIT-Marge. Das EPS solle um einen mittleren bis hohen einstelligen Prozentwert bei konstanten Wechselkursen schrumpfen.Aktuell notiere Henkel-Vorzugsaktie um die 80 Euro nah am Tief aus dem Juni 2019. Die nächste Unterstützung liege erst bei 72,16 Euro (Tief vom Oktober 2014).Fazit: Im Konsumsektor gibt es derzeit eindeutig bessere Alternativen, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link