München (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Die Gründerfamilie spielt bei Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) in den Entscheidungsgremien wie auch als Hauptaktionär eine tragende Rolle, wie Stefan Riedel in der aktuellen Ausgabe der "AnlegerPlus News" berichtet.Mit den Markenprodukten von Henkel komme man fast täglich in Berührung: Shampoos von Schwarzkopf, Persil, Pril, Pritt und Pattex, alles bekannte Marken. Was beim 1876 in Aachen gegründeten Unternehmen mit einem Universalwaschmittel aus Wasserglas seinen Anfang genommen habe, umfasse heute fast 200 Marken für Körperpflege, Reinigung und Klebstoffe. Allein das Waschmittel Persil habe 2017 weltweit mehr als eine Milliarde Euro Umsatz erzielt und stehe damit für rund 5% der Konzernerlöse.Henkel sei ein Familienunternehmen par excellence. Rund 200 Familienmitglieder würden 61% der Aktienanteile halten - und das mindestens bis 2033. So lange laufe ein Aktienbindungsvertrag, den Simone Bagel-Trah, eine Ur-Ur-Enkelin des Firmengründers Friedrich Karl Henkel, im Jahr 2014 ausgehandelt habe. Größter Einzelaktionär sei Christoph Henkel, ein als Investmentbanker und Business Angel tätiger Urenkel des Gründers. Die Nachfahren würden sich in drei Familienzweige gliedern lassen, die auf die drei Kinder Fritz, Hugo und Emmy des Firmengründers zurückzuführen seien.Die promovierte Biologin Bagel-Trah sei seit 2009 zugleich Chefin des Aufsichtsrats und Vorsitzende des Gesellschafterausschusses von Henkel. Dieses zehnköpfige Gremium sei die Entscheidungszentrale des Familienunternehmens. Die Mitglieder würden in der Rechtsform der AG & Co. KGaA den Vorstand bestellen, ihn kontrollieren und seien an allen wichtigen Weichenstellungen des Unternehmens beteiligt. Neben den beiden Henkel-Erben Simone Bagel-Trah und Christoph Henkel seien darin acht Wirtschaftsgrößen vertreten, u. a. Werner Wenning und Norbert Reithofer, die früheren Vorstandschefs von Bayer und BMW. "Die Unternehmensinteressen stehen an allererster Stelle, die Familieninteressen kommen danach", laute Bagel-Trahs Credo zur konzerninternen Entscheidungsfindung.Verantwortlich für das operative Geschäft als Vorstandsvorsitzender sei seit Mai 2016 Hans Van Bylen. Der gebürtige Belgier habe seine gesamte berufliche Karriere bei Henkel durchlaufen und in diesen 34 Jahren das Innenleben des Konzerns ausgiebig kennengelernt. Sein Vorgänger Kasper Rorsted, der inzwischen den Sportartikelhersteller adidas lenke, habe die Messlatte hoch gelegt. Dem umtriebigen Dänen sei es in den acht Jahren unter seiner Führung gelungen, den Aktienkurs fast zu vervierfachen. Im selben Zeitraum habe sich das operative Ergebnis verdoppelt.Bei der Klebstoffsparte, welche rund die Hälfte des Konzernumsatzes beisteuere, habe sich das Wachstum abgeschwächt. In diesem Geschäftsbereich, der die Bau-, Elektro- und Autoindustrie beliefere, habe Henkel im zweiten Quartal 2018 noch ein organisches Umsatzplus von 5,2% ausgewiesen. Im Zeitraum Juli bis September 2018 habe sich der Zuwachs um Sondereffekte bereinigt dann nur noch auf 3,8% belaufen. Damit würden die Klebstoffe dennoch die wachstumsstärkste Sparte bleiben - und auch bei der operativen Marge mit 19,6% weiter den Topwert bilden.Demgegenüber sei die Sparte Beauty Care in den ersten neun Monaten 2018 nur dank des gut laufenden Absatzes mit Haarpflegeprodukten um 0,5% beim Umsatz bei einer EBIT-Marge von 18,3% gewachsen. Der Bereich Reinigung und Haushaltsprodukte habe ein Umsatzplus von 2,5% und eine operative Marge von 17,9% geschafft. Beim Ausblick gehe Van Bylen für das Gesamtjahr ohne Zukäufe einberechnet von einem Umsatzwachstum von 2 bis 4% aus. Das bereinigte Ergebnis je Vorzugsaktie solle 2018 um 3 bis 6% zulegen. Bei der bereinigten Umsatzrendite würden 18% das Ziel bleiben.Beide Aktiengattungen von Henkel hätten in den vergangenen Wochen einen Erholungskurs eingeschlagen. Zuvor sei der Titel im Oktober auf das niedrigste Kursniveau seit Frühjahr 2016 gefallen. Das 2019er KGV von 15 wirke nicht überteuert. Reichlich Substanz würden die soliden Bilanzkennziffern dokumentieren. Die Eigenkapitalquote liege bei 55,9%, der Free Cashflow sei zuletzt stabil bei 1,12 Mrd. Euro geblieben. Von den Geschäftsfeldern am ehesten vergleichbar sei Henkel mit dem US-Konzern Procter & Gamble und Unilever aus den Niederlanden. Beide Konzerne würden bei vergleichbaren Wachstumserwartungen an der Börse ausgehend vom erwarteten KGV 2019 mit 21 bzw. 19 deutlich höher bewertet. (Ausgabe 12/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link