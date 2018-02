Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) ist weltweit mit führenden Marken und Technologien in drei Unternehmensbereichen tätig: Laundry & Home Care, Beauty Care und Adhesive Technologies. Das 1876 gegründete Unternehmen hält mit mehr als 50.000 Mitarbeitern und bekannten Marken wie Persil, Schwarzkopf oder Loctite global führende Marktpositionen im Konsumenten- und im Industriegeschäft. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte Henkel einen Umsatz von 18,7 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von 3,2 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. (08.02.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktie könnte noch weiter zurückfallen - ChartanalyseObwohl sich das Papier von Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) seit einigen Tagen nach dem heftigen Rückfall vom Wochenbeginn um Schadensbegrenzung in einer Seitwärtsbewegung bemüht, ist der Abwärtstrend seit den Jahreshochs aus 2017 bei 129,90 Euro noch immer intakt und drückte die Notierungen auf die Verlaufstiefs aus Ende 2016 bei 105,25 Euro abwärts, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Seit Mitte selben Jahres befinde sich jedoch eine große SKS-Formation im Aufbau, deren Nackenlinie im Bereich von 106,60 Euro verlaufe und auf Wochenbasis bereits unterschritten worden sei. Diese bärische Konstellation könnte unter Umständen noch zu einem größeren Verkaufssignal und weitreichenden Abgaben führen, wenn sich Bullen zum Ende dieser Woche nicht noch mehr anstrengen würden.Würden die Kurse der Henkel-Aktie per Wochenschlusskurs unter dem Niveau von rund 106,60 Euro stecken bleiben, so könnte es im weiteren Verlauf unterhalb von 105,25 Euro in Richtung 100,00 Euro weiter abwärts gehen. Am gleitenden Durchschnitt EMA 200 auf Wochenbasis bei derzeit 99,25 Euro sollten Bullen wieder eingreifen und für eine kurzzeitige Gegenbewegung sorgen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 08.02.2018)Börsenplätze Henkel-Vorzugsaktie:XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:105,25 EUR -0,89% (08.02.2018, 12:38)