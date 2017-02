Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

119,369 EUR -1,52% (23.02.2017, 12:34)



ISIN Henkel-Vorzugsaktie:

DE0006048432



WKN Henkel-Vorzugsaktie:

604843



Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HEN3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HENOF



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) ist weltweit mit führenden Marken und Technologien in drei Unternehmensbereichen tätig: Laundry & Home Care, Beauty Care und Adhesive Technologies. Das 1876 gegründete Unternehmen hält mit rund 50.000 Mitarbeitern und bekannten Marken wie Persil, Schwarzkopf oder Loctite global führende Marktpositionen im Konsumenten- und im Industriegeschäft. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte Henkel einen Umsatz von 18,1 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von 2,9 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. (23.02.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktie in Topform - ChartanalyseDer Konsumgüterhersteller Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) hat am Donnerstagmorgen seine Bilanz für 2016 vorgestellt und wartet mit einer starken Performance auf - doch kann das auch die Aktie auf neue Rekordstände anheben? Trotz eines starken Ergebnisses halten sich Investoren noch etwas zurück, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Technisch präsentiere sich die Henkel-Vorzugsaktie in Topform, obwohl sich die Kursnotierungen noch unter den Hochs aus 2016 von 123,00 Euro aufhalten würden, könnte bei entsprechender Kauflaune der Anleger ein baldiger Test gelingen - sogar ein Ausbruch darüber wäre denkbar. Übergeordnet aber halte sich das Papier noch immer in der seit Anfang 2015 bestehenden Seitwärtsbewegung zwischen 87,17 Euro und den Jahreshochs aus 2016 auf. Die letzten Monate hätten sich aber recht stark gezeigt und dürften womöglich noch weitere Kursgewinne ermöglichen.Innerhalb der laufenden Aufwärtsbewegung seit Dezember 2016 könnte die Henkel-Aktie in den kommenden Tagen einen Test der Jahreshochs bei 123,00 Euro vollziehen - weiteres Kurspotenzial könne aber nur durch einen nachhaltigen Anstieg der Notierungen darüber gelingen. Dann wäre eine fortgesetzt Rally sogar bis an 130,00 Euro vorstellbar.Börsenplätze Henkel-Vorzugsaktie:XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:119,349 EUR -1,53% (23.02.2017, 12:19)