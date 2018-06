XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) ist weltweit mit führenden Innovationen, Marken & Technologien in den drei Geschäftsfeldern tätig: Adhesive Technologies (Klebstoff-Technologien), Beauty Care (Schönheitspflege) und Laundry & Home Care (Wasch-/Reinigungsmittel). Das 1876 gegründete Unternehmen hält mit mehr als 53.000 Mitarbeitern und bekannten Marken wie Persil, Schwarzkopf oder Loctite global führende Marktpositionen im Konsumenten- und im Industriegeschäft. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte Henkel einen Umsatz von über 20 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von 3,4 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. (26.06.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktie: Schlechte Ausgangslage für Bullen - ChartanalyseSeit den Jahreshochs aus Sommer 2017 bei 114,60 Euro hat Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) über 18 Prozent an Wert verloren und dabei sogar eine nicht zu unterschätzende Trendwendeformation aktiviert, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Aktuell befinde sich das Wertpapier dabei unter die letzte große Unterstützung auf der Unterseite durchzurutschen und auf frische Tiefs zurückzufallen. Bei dem marktbreiten Papier dürfte dieses massive Verkaufssignal nun weitere Abgaben nach sich ziehen und zunächst Verluste an die 200-Wochen-Durchschnittslinie hervorrufen.Die besagte Trendwende spiegele sich unterdessen zwischen Anfang 2017 und dem ersten Quartal dieses Jahres in Form einer klassischen SKS-Formation wider und berge noch viel größeres Abwärtspotenzial, als nur bis zur 200-Wochen-Durchschnittslinie. Darauf sei aber bereits im Februar dieses Jahres hingewiesen worden, auch das wichtige Unterstützungsniveau von rund 100,00 Euro sei mittlerweile aufgegeben worden und fungiere seitdem als Widerstand.Die durchaus schwierige Ausgangslage für Käufer dürfte sich mit dem aktuellen Rückfall auf frische Jahrestiefs weiter verschärfen und berge nun Korrekturpotenzial zurück auf das Niveau von 89,29 Euro. Erst in diesem Bereich dürfte es zu einer zeitweiligen Stabilisierung kommen, übergeordnet könnte die angesprochene Trendwendeformation Abwärtspotenzial sogar bis auf 85,00 Euro bereithalten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Henkel-Vorzugsaktie: