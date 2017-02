Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) ist weltweit mit führenden Marken und Technologien in drei Unternehmensbereichen tätig: Laundry & Home Care, Beauty Care und Adhesive Technologies. Das 1876 gegründete Unternehmen hält mit rund 50.000 Mitarbeitern und bekannten Marken wie Persil, Schwarzkopf oder Loctite global führende Marktpositionen im Konsumenten- und im Industriegeschäft. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte Henkel einen Umsatz von 18,1 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von 2,9 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. (23.02.2017/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seinem bisherigen Anlagevotum für die Vorzugsaktie des Konsumgüterkonzerns Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) fest.Der Düsseldorfer Konzern habe für das Jahr 2016 Zahlen vorgeelegt, die beim Umsatz, bei der Profitabilität und beim Ergebnis je Aktie Rekordwerte darstellen würden, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Damit hätten die Unternehmensvorgaben erreicht werden können. Da die Daten für 2016 und die ambitionierten Vorgaben für das laufende Jahr 2017 jedoch weitgehend dem Analystenkonsens gemäß Thomson Reuters entsprochen hätten, sei die Börsenreaktion recht kühl ausgefallen. Angesichts schwieriger Marktbedingungen lege Henkel ein beachtliches Wachstumstempo vor. Vor dem Hintergrund der aktuellen Bewertung erscheint die Henkel-Vorzugsaktie allerings auch bereits gut bezahlt.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hat daher in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Henkel-Vorzugsaktie mit einem unveränderten Kursziel von 116 Euro bekräftigt. (Analyse vom 23.02.2017)XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:119,15 EUR -1,69% (23.02.2017, 15:41)