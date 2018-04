Konsensschätzungen und Bilanzprognosen für 2018 und 2019



Die Umsätze könnten 2018 bei 20,622 Mrd. EUR und 2019 bei 21,367 Mrd. EUR liegen. Das EBIT könnte 2018 bei 3,642 Mrd. EUR und 2019 bei 3,844 Mrd. EUR liegen. Der Jahresüberschuss werde für 2018 auf 2,677 Mrd. EUR und 2019 auf 2,865 Mrd. EUR geschätzt. Der Gewinn je Aktie werde für 2018 auf 6,17 EUR und für 2019 auf 6,56 EUR prognostiziert. Die Dividende je Aktie könnte 2018 bei 1,90 EUR und 2019 bei 2,00 EUR liegen. Für das Jahr 2018 könnte ein Cashflow je Aktie von 7,29 EUR und 2019 von 7,66 EUR testiert werden. Das Nettovermögen je Aktie könnte 2018 bei 39,88 EUR und 2019 bei 44,05 EUR liegen. Die Nettoverschuldung von 1,82 Mrd. EUR 2018 könnte sich 2019 signifikant auf 54,3 Mio. EUR reduzieren.



In einer aktuellen Präsentation gebe Henkel den Hinweis auf die geopolitischen Spannungen sowie auf politische und makroökonomische Unsicherheiten. Dennoch habe der Konzern jüngst, trotz eines eher verhaltenen Starts in das neue Geschäftsjahr, den Jahresausblick 2018 bestätigt.



Die nächsten Termine



Die Henkel AG & Co. KGaA werde am 9. April 2018 ihre Hauptversammlung in Düsseldorf abhalten. Am 9. Mai 2018 würden die Quartalsergebnisse für das erste Quartal 2018 veröffentlicht.



Langfristige Chartanalyse der Henkel-Aktie



In den vergangenen fünf Handelsjahren habe sich die Aktie der Henkel AG recht gut entwickeln können. Aus dem Kursbereich von rund 75,00 Euro sei es Mitte 2017 auf ein vorläufiges Hoch von rund 130,00 Euro gegangen, was einer Verdoppelung entspreche. Zwischenzeitliche Konsolidierungsphasen auf dem Weg nach oben hätten eine saubere Trendfolge in der Aktie jedoch zum Teil verhindert. Auf etwas kurzfristigeren Zeitebenen seien jedoch interessante Trades möglich gewesen.



Seit Mitte Juni 2017 zeige der Wert eine leicht absteigende Tendenz und habe Anfang 2018 eine wichtige Unterstützung nach unten durchstoßen, was zum aktuellen Schlusskurs im Bereich 106,00 Euro geführt habe. Für weitere Handlungen habe sich das aktuelle charttechnische Bild negativ dargestellt. Der Bruch des Unterstützungsniveaus bei 112,00 habe den Wert in einen Abwärtsmodus versetzt, wodurch Käufe vorerst etwas uninteressant würden. Erst ein erneutes Überschreiten von 112,00 könnte den Kaufvorteil gegebenenfalls erneut entfachen. Aktuell sei es aber nicht ausgeschlossen, dass sich weitere Bewegungstiefs anschließen würden und der Wert in Richtung 94,00 Euro weiter absacke. (Analyse vom 03.04.2018)



Börsenplätze Henkel-Vorzugsaktie:



XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

106,00 EUR -0,80% (03.04.2018, 09:11)



Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

105,90 EUR -0,96% (03.04.2018, 09:13)



ISIN Henkel-Vorzugsaktie:

DE0006048432



WKN Henkel-Vorzugsaktie:

604843



Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HEN3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HENOF



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) ist weltweit mit führenden Innovationen, Marken & Technologien in den drei Geschäftsfeldern tätig: Adhesive Technologies (Klebstoff-Technologien), Beauty Care (Schönheitspflege) und Laundry & Home Care (Wasch-/Reinigungsmittel). Das 1876 gegründete Unternehmen hält mit mehr als 53.000 Mitarbeitern und bekannten Marken wie Persil, Schwarzkopf oder Loctite global führende Marktpositionen im Konsumenten- und im Industriegeschäft. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte Henkel einen Umsatz von über 20 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von 3,4 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. (03.04.2018/ac/a/d)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktienanalyse von LYNX Broker:Philip Morris von LYXN Broker nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Konsumgüterherstellers Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) unter die Lupe.Die Die Henkel AG & Co. KGaA verfüge den eigenen Angaben zufolge weltweit über ein diversifiziertes Portfolio mit starken Marken, Innovationen und Technologien in seinen drei Unternehmensbereichen. Im stärksten Konzernsegment Adhesive Technologies - dem Klebstoffbereich - mit einem Umsatzanteil von 47 Prozent gelte Henkel als globaler Marktführer.Die Firma sei als Henkel & Cie am 26. September 1876 von Fritz Henkel in Aachen gegründet worden. Heute habe der Konzern seinen Hauptsitz in Düsseldorf, beschäftige rund 53.700 Mitarbeiter und werde von CEO Hans Van Bylen geleitet.KonzernsegmenteDer Henkel-Konzern untergliedere sich in die Bereiche Adhesive Technologies, Beauty Care und Laundry & Home Care. Der Bereich Adhesive Technologies umfasse Produkte, wie Klebstoffe, Dichtstoffe, Beschichtungen für Industrie-, Handwerks- und Baukunden sowie Privatkunden. Henkel erwirtschafte allein innerhalb des Segments Adhesive Technologies 30 Prozent des Umsatzes mit Produkten, die jünger als fünf Jahre seien - Innovationen hätten somit einen hohen Stellenwert. Im Segment Beauty Care werde das Markenartikelgeschäft für Haarkosmetik, Köper-, Haut- und Mundpflege und das Friseurgeschäft gebündelt. Die Produkte dieses Segments seien in 150 Ländern verfügbar. Der Konzernbereich Laundry & Home Care stehe global für das Markenartikelgeschäft mit Wasch- und Reinigungsmitteln, Reinigern und Insektenschutzprodukten. Henkel verkaufe jährlich allein Waschmittel für etwa 25 Milliarden Waschladungen.MarkenDie bekanntesten Marken des Konzerns seien Persil, Schwarzkopf, Syoss, Bref, biff, Aok, bac, fa, Methylan, Pattex, Perwoll, Ponal, Pril, Pritt, Sidolin, Somat, Theramed und Weißer Riese. Mindestens eine, wenn nicht sogar mehrere Marken würden sich in jedem deutschen Haushalt finden, doch viele der Henkel-Marken seien global.Details zur AktieDie Henkel-Vorzugsaktie sei am 2. Oktober 1985 zu einem Preis von umgerechnet 145,72 Euro emittiert worden, die erste Börsennotiz habe am 11. Oktober 1985 bei umgerechnet 199,40 Euro gelegen. Ein Aktiensplit von 1:3 habe am 18. Juni 2007 stattgefunden. Die Aktien könnten via Xetra und Börse Frankfurt sowie verschiedener Regionalbörsen gehandelt werden. Die Aktionärsstruktur bei der Vorzugsaktie sei sehr international und der Streubesitz liege bei 99,16 Prozent. Die stimmberechtigten Stammaktien würden zu 61,02 Prozent von den Mitgliedern der Familie Henkel gehalten. Es gebe 178.162.875 Vorzugaktien und 259.759.875 Stammaktien, also 437.958.750 Aktien insgesamt. Henkel selbst halte mit dem Stichtag des 31. Dezember 2017 0,84 Prozent eigene Aktien. Die Vorzugsaktie von Henkel sei in den DAX einbezogen und auch Mitglied in einer Reihe weiterer Indices, etwa dem MSCI World Index, MSCI Europe, MSCI Germany und FTSE World Europe.Henkel-Wertpapier schlage seit langem den DAX - die Dividendenhistorie beeindruckeLangfristiges Investieren lohne sich. Bei der Henkel-Vorzugaktie hätten Anleger seit dem Börsengang 1985 bis heute eine durchschnittliche Verzinsung von 11,8 Prozent pro Jahr erreicht. Im Vergleich zum DAX, der im Vergleichszeitraum 7,8 Prozent erreicht habe, könne das Wertpapier folglich als Outperformer gelten. Auch der Blick in die Dividendenhistorie beeindrucke. Seit dem Jahr 2000 kenne die Dividende nur eine Richtung: nach oben. Seien es im Jahr 2000 nur 0,35 EUR gewesen, so seien 2016 bereits 1,60 EUR gezahlt worden (Hinweis: alle genannten Performancedaten würden dem Geschäftsbericht 2017 entstammen).Aktuelle AnalysenDie Analysten von Baader Bank, Bankhaus Lampe, Barclays, Berenberg, CFRA, Citigroup, Commerzbank, Credit Suisse, Deutsche Bank, DZ Bank, Exane BNP, Goldman Sachs, Independent Research, Jefferies, JPMorgan, Kepler Cheuvreux, Morgan Stanley, NordLB, RBC Capital, Société Générale, UBS und Warburg Research hätten 2018 Studien zur Aktie gefertigt. Von den insgesamt 22 Analysen liege das tiefste Kursziel bei 103,00 EUR (RBC Capital vom 26. März 2018) und das höchste bei 144,00 EUR (Commerzbank vom 22. Februar 2018). Das Durchschnittskursziel liege bei 121,55 EUR. Die Aktie sei zum Zeitpunkt dieser Analyse mit einem Schlusskurs von 106,50 EUR aus dem Xetra-Handel gegangen.Fundamentaldaten 2017Bei der Henkel AG werde jeweils zum 31.12. gemäß IFRS in Euro (EUR) bilanziert. Der Umsatz habe bei 20,029 Mrd. EUR und das betriebliche Ergebnis (EBIT) bei 3,055 Mrd. EUR gelegen. Der Jahresüberschuss sei mit 2,541 Mrd. EUR testiert worden. Das Ergebnis je Vorzugsaktie habe bei 5,81 EUR gelegen. Der aktuelle Dividendenvorschlag liege bei 1,79 EUR je Vorzugsaktie. Dies würde eine Ausschüttungssumme von 778,8 Mio. EUR bedeuten. Die Gesellschaft weise für 2017 liquide Mittel in Höhe von 916,0 Mio. EUR aus. Das gezeichnete Kapital liege bei rund 438,0 Mio. EUR und die Verbindlichkeiten seien mit 12,7 Mrd. EUR angegeben worden. Die Bilanzsumme habe somit bei 28,3 Mrd. EUR gelegen. Die Eigenkapitalquote sei zum Jahresende mit rund 55,3 Prozent ausgewiesen worden. Das Unternehmen habe im Geschäftsjahr 2017 51.950 Mitarbeiter beschäftigt.