Börse Frankfurt-Aktienkurs Helvetia Holding-Aktie:

514,50 EUR -0,10% (04.09.2018, 09:08)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Helvetia Holding-Aktie:

CHF 583,00 +0,26% (04.09.2018, 10:05)



ISIN Helvetia Holding-Aktie:

CH0017875789



WKN Helvetia Holding-Aktie:

A0CACJ



Ticker-Symbol Helvetia Holding-Aktie:

JFBHF



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Helvetia Holding-Aktie:

JFN



Kurzprofil Helvetia Holding AG:



Die Helvetia Gruppe (ISIN: CH0012271687, WKN: 901219, Ticker-Symbol: HVX, SIX- Ticker-Symbol: HELN) ist in 160 Jahren aus verschiedenen schweizerischen und ausländischen Versicherungsunternehmen zu einer erfolgreichen, internationalen Versicherungsgruppe gewachsen. Heute verfügt Helvetia über Niederlassungen im Heimmarkt Schweiz sowie in den im Marktbereich Europa zusammengefassten Ländern Deutschland, Italien, Österreich und Spanien. Ebenso ist Helvetia mit dem Marktbereich Specialty Markets in Frankreich und über ausgewählte Destinationen weltweit präsent. Schließlich organisiert sie Teile ihrer Investment- und Finanzierungsaktivitäten über Tochter- und Fondsgesellschaften in Luxemburg. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich im schweizerischen St.Gallen.



Helvetia ist im Leben- und im Nicht-Lebengeschäft aktiv; darüber hinaus bietet sie maßgeschneiderte Specialty-Lines-Deckungen und Rückversicherungen an. Der Fokus der Geschäftstätigkeit liegt auf Privatkunden sowie auf kleinen und mittleren Unternehmen bis hin zum größeren Gewerbe. Die Gesellschaft erbringt mit rund 6.600 Mitarbeitenden Dienstleistungen für mehr als 5 Millionen Kunden. Bei einem Geschäftsvolumen von CHF 8,64 Mrd. erzielte Helvetia im Geschäftsjahr 2017 ein Ergebnis aus Geschäftstätigkeit von CHF 502,4 Mio. Die Namenaktien der Helvetia Holding werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG unter dem Kürzel HELN gehandelt. (04.09.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Helvetia Holding-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schürmann von Vontobel Research:Stefan Schürmann, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Votum fuer die Aktie der Helvetia Holding AG (ISIN: CH0012271687, WKN: 901219, Ticker-Symbol: HVX, SIX- Ticker-Symbol: HELN).Mit CHF 224,6 Mio. habe der Reingewinn etwas über, das Eigenkapital mit CHF 5,0 Mrd. (= CHF 502 je Aktie) hingegen etwas unter den Erwartungen des Analysten gelegen.Das Nichtleben-Segment habe mit CHF 146,8 Mio. solide abgeschnitten und bei den Spezialversicherungen zweistellig und in Europa immerhin um 7,5% zulegen können - wodurch der stagnierende Umsatz in der Schweiz mehr als ausgeglichen worden sei. Die Schaden-Kosten-Quote von 92,7% beinhalte 2,1% aus Naturkatastrophen und sei durch die soliden 86,3% in der Schweiz gestützt worden. Die ber. Schadenquote habe praktisch unverändert bei 61,8% verharrt.Das Ergebnis im Bereich Lebensversicherungen habe mit CHF 78 Mio. knapp die Prognose unterboten; dazu beigetragen hätten das 12% tiefere Sparergebnis (CHF 126 Mio., tiefere Rendite), der Rückgang von 24% beim Risikoergebnis (CHF 92 Mio., pos. Sondereffekt im Vorjahr) sowie der (erwartete) Negativeffekt aus den Aktienmärkten. Die Neugeschäftmarge habe sich hingegen von 1,2% auf 1,4% erhöht und bestätige damit den verstärkten Rentabilitätsfokus bei den Neugeschäften in allen Einheiten. Das Segment Übrige habe besser als erwartet abgeschnitten, gestützt durch einen soliden Beitrag aus der Sparte Gruppenversicherungen sowie einige günstige Währungstrends.Stefan Schürmann, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die Helvetia Holding-Aktie. Das Kursziel laute CHF 585,00. (Analyse vom 04.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börseplätze Helvetia Holding-Aktie: