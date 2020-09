Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



28.09.2020



45,92 EUR +2,27% (28.09.2020, 20:05)



DE000A161408



A16140



HFG



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In Zeiten erhöhter Corona-Infektionszahlen würden die Sorgen wachsen. Dennoch würden Anleger wieder bei Papieren der vermeintlichen Gewinner der Pandemie zugreifen. Die Aktien von Online-Händlern und Lieferdiensten würden deutlich freundlicher in die neue Handelswoche starten. Zu den bevorzugten Kandidaten mit Kursgewinnen gehöre die Aktie von HelloFresh. Das Papier probiere den Ausbruch über den kurzfristigen Widerstand bei 46 Euro. Wie weit könne es hier gehen?Die Aktie des Kochboxenanbieters HelloFresh habe im September zum großen Turnaround angesetzt. Nach Notierungen um die Unterstützungszone bei etwa 38 Euro könne der Titel deutlich hinzugewinnen. Wegen der vielen positiven Meinungen der Analysten und der überzeugenden Fortschritte bei der Erstellung der neuen Fertigungs- und Logistikhallen in den USA (Großraum Dallas), die weiteres und vor allem nachhaltiges Wachstum ermöglichen würden, würden die HelloFresh-Papiere anspringen. Das Bankhaus Berenberg habe gleichfalls mit seiner aktualisierten Studie das Kursziel bestätigt und die Kaufempfehlung erneuert.In den USA betreibe HelloFresh mit dem Launch seines EveryPlate-Angebots nicht nur eine massive Kampagne - man könnte damit das Wachstumsziel 2020 für den lokalen Markt von 30 Prozent locker sicherstellen - über die Breite gerechnet würden die Berenberg-Analysten von einer Wachstumsrate von 50 Prozent ausgehen. Bislang habe HelloFresh in eigenem Zahlenwerk aus dem August einen US-Kundenbestand von zwei Millionen Haushalten vermeldet. Demnach könnte auf Jahressicht eine weitere Million dazukommen. Zalando beispielsweise von wiederkehrenden Bestellungen des Kunden profitiere. Selbst nach einer Phase der Inaktivität kehre der typische HelloFresh-Besteller wieder zurück. Dabei verfolge HelloFresh natürlich das Ziel, die Intervalle der Kundenbestellungen (aktuell bei drei bis vier Wochen) zu verkürzen.Das Berenberg-Analystenteam habe das Kursziel für die HelloFresh-Aktie von 65 Euro erneut bestätigt, auch wenn die Effekte der gegenwärtigen Corona-Pandemie schwer einschätzbar seien. Die Bank stufe den Online-Markt für Essenslieferungen, der gerade mal zwei Prozent des globalen Essens- und Lebensmittelmarktes ausmache, als den größten Wachstumstreiber für das Berliner Unternehmen ein.Die Corona-Entwicklungen würden HelloFresh begünstigen; für Trader lohne sich ein Einstieg, es sollte allerdings mit Stopps gearbeitet werden. Mittelfristig orientierte Anleger beobachten die weitere Entwicklung und warten das Zahlenwerk für das 3. Quartal (Veröffentlichung für den 3. November) ab, so Adam Maliszewski von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.09.2020)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von "Der Aktionär".