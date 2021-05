Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kochboxenversenders HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Das Berliner Unternehmen profitiere weiter von der Corona-Krise und sei wie erwartet überraschend stark ins Jahr 2021 gestartet. In den ersten drei Monaten des Jahres habe sich der Umsatz auf 1,44 Mrd. Euro im Vergleich mit dem Vorjahr mehr als verdoppelt, habe HelloFresh am Dienstag mitgeteilt. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei um 152% auf 159 Mio. Euro nach oben geschnellt. Die Zahlen lägen damit in der Spanne, die der Kochboxenversender bereits Mitte April in Aussicht gestellt habe.Die HelloFresh-Aktie sei Mitte April bis knapp an das im Februar bei 77,90 Euro markierte Allzeithoch herangelaufen. Dann habe das Papier jedoch wieder nach unten gedreht. "Der Aktionär" bleibe aber optimistisch, dass der HelloFresh-Aktie schon bald der Ausbruch nach oben gelingen könnte. Auch mittel- bis langfristig bleibe das Anlegermagazin weiterhin zuversichtlich. Gewinne laufen lassen, rät Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.05.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link