XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

41,02 EUR +6,71% (21.09.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

40,64 EUR +5,18% (21.09.2020, 18:14)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (21.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Das Berliner Unternehmen gehöre zu den Gewinnern der Coronakrise. Die Nachfrage bei HelloFresh habe im ersten Halbjahr spürbar zugelegt. Entsprechend stark habe sich die HelloFresh-Aktie entwickelt. Selbst nach dem deutlichen Rücksetzer vom Allzeithoch betrage das Plus seit dem Jahresstart noch immer stolze 115%. Betrachte man das Wachstum seit dem Beginn des vergangenen Jahres, werde noch klarer, welch steilen Aufstieg das Papier des noch jungen Unternehmens hinter sich haben. Seit Ende 2018 belaufe sich der Zuwachs auf fast 600%.Mit den wieder steigenden Corona-Fallzahlen könnte die HelloFresh-Aktie ein Comeback starten. Analysten würden die HelloFresh-Aktie im Schnitt bei 52,60 Euro fair bewertet sehen. Gelinge es dem Titel, den kurzfristigen Abwärtstrend bei aktuell 45 Euro nachhaltig zu überwinden, dann wäre der Weg in Richtung Rekordhoch aus technischer Sicht wieder geebnet. Die nächsten offiziellen Zahlen gebe es am 3. November. Risikobewusste Anleger könnten mit einer kleinen Position auf ein Comeback des Highflyers spekulieren, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HelloFresh-Aktie: