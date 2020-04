Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (01.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kochboxen-Anbieters HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Auswirkungen der Corona-Pandemie würden sich bei HelloFresh positive bemerkbar machen. Während der Kochboxen-Versender bereits im Januar und Februar ein starkes Wachstum habe verzeichnen können, habe sich seit der zweiten Märzhälfte dieses Wachstum erheblich beschleunigt. Die Aktie markiere ein neues Allzeithoch. Nun würden die Analysten ihre Kursziele anheben."Die erhebliche Beschleunigung des Wachstums ist vor allem auf die größere Nachfrage aufgrund der erhöhten öffentlichen Aufmerksamkeit auf die sich entwickelnde Covid-19 Pandemie zurückzuführen", habe es aus der Berliner Firmenzentrale geheißen.Eine neue Prognose gebe es trotz des starken Jahresauftakts noch nicht. Am 5. Mai werde die Gesellschaft die geprüften Zahlen für das erste Quartal vorlegen. Eine überarbeitete Jahresprognose scheine angesichts des fulminanten Jahresauftakts mehr als wahrscheinlich.Bereits in dieser Woche würden die Analysten reagieren: Die Deutsche Bank habe das Kursziel nach den vorläufigen Quartalszahlen von 30 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Dank der starken Monate Januar und Februar und des Rückenwinds durch soziales Abstandhalten wegen der Corona-Pandemie habe der Kochboxen-Versender besser als erwartet abgeschnitten, so Analystin Nizla Naizer. Ihre Kollegen von Barclays hätten den fairen Wert von 27,50 auf 33 Euro hochgesetzt.Für den "Aktionär" sei und bleibe HelloFresh einer der großen Profiteure der Corona-Krise. Die Gesellschaft liefere nicht nur Nahrungsmittel, sondern vereinfache mit den entsprechenden Rezepten den Leuten auch die Zubereitung und sorge so auch für eine wunderbare Abwechslung. Viele Kunden dürften die Vorzüge des bequemen Nach-Hause-Bestellens auch in der Post-Corona-Zeit nicht mehr missen wollen. Folge: Die Kundenzahlen dürften auch nachhaltig steigen - und das ohne großen Werbeaufwand.Die Aktie dürfte ihre Aufwärtsbewegung daher weiter fortsetzen. "Der Aktionär" spekuliert im neuen AKTIEN-Musterdepot auf dieses Szenario und hat im Real-Depot bereits vor einigen Tagen eine Trading-Position zu 19,96 Euro eröffnet, so Michael Schröder. (Analyse vom 01.04.2020)