Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



Xetra-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

49,66 EUR -0,78% (02.07.2020, 09:52)



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

50,10 EUR +0,44% (02.07.2020, 10:07)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (02.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kochboxen-Anbieters HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.HelloFresh gehöre zu den Gewinnern der Coronakrise. Die Nachfrage beim Kochboxen-Lieferdienst habe in den letzten Monaten spürbar zugelegt. Der Vorstand des Berliner Unternehmens wolle mit organischem Wachstum, Übernahmen und der voranschreitenden Internationalisierung auch in Zukunft weiter wachsen.Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) habe in Q1 63 Mio. Euro erreicht - im Vorjahr habe das HhelloFres noch rote Zahlen geschrieben. Auch unter dem Strich habe es zwischen Januar und März für einen Nettogewinn gereicht. Das starke Geschäft vom Jahresanfang habe sich dabei nach Aussagen des Managements vom Mai auch im zweiten Quartal fortgesetzt, Umsatzwachstum und Profitabilität lägen noch einmal höher als in den ersten drei Monaten. Aufgrund dessen traue sich der Vorstand auch für das Gesamtjahr 2020 mehr zu.Neben dem Einfluss der Corona-Krise hätten laut Vorstand auch andere Effekte zur guten Bilanz beigetragen. Konzernchef Richter habe während der Hauptversammlung jüngst auf die Logistik-Infrastruktur verwiesen - hier sei HelloFresh den Mitbewerbern im Markt für Kochboxen einen Schritt voraus. Finanzchef Gärtner habe hinzugefügt, die verbesserte Gewinnmarge sei u.a. auf gesunkene Marketingausgaben zurückzuführen. Er sehe zudem noch keine direkten Auswirkungen der weltweiten Rezession auf das Geschäft. Das Unternehmen sei jedoch vorbereitet.Die HelloFresh-Aktie renne von einem Rekordhoch zum nächsten. Der Börsenwert liege mittlerweile bei mehr als 8 Mrd. Euro. Seit dem Börsengang im Oktober 2017, als die Aktien zum Preis von 10,25 Euro je Stück ausgegeben worden seien, habe sich der Kurs inzwischen fast verfünffacht. Wer am Tiefpunkt der einzigen längeren Verlustphase im Dezember 2018 mutig zugegriffen habe, habe seinen Einsatz fast verneunfachen können. "Der Aktionär" setze nach ersten Teilverkäufen mit den restlichen Stücken vorerst auf auf eine Trendfortsetzung, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.07.2020)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.