HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (23.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Der Kochboxenversender HelloFresh verstärke sich in den Vereinigten Staaten. Für bis zu 277 Millionen US-Dollar in bar vorbehaltlich üblicher Kaufpreisanpassungsmechanismen solle die US-Firma Factor75 gekauft werden, wie HelloFresh am Montag mitgeteilt habe. Es sei ein entsprechender Vertrag abgeschlossen worden. Factor sei US-amerikanischer Anbieter von fertig zubereiteten, frischen Mahlzeiten.Factor rechne für das Geschäftsjahr 2020 mit einem Umsatz in Höhe von ungefähr 100 Millionen Dollar. Von dem Kaufpreis würden den Angaben zufolge 177 Millionen Dollar am Tag des Vollzugs der Transaktion (Closing) fließen, der verbleibende Teil von bis zu 100 Millionen sei erfolgsabhängig.Der Vollzug der Transaktion stehe unter dem Vorbehalt der Erfüllung üblicher Bedingungen, welche unter anderen den Ablauf der Wartezeit unter dem kartellrechtlichen U.S. Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act und die Zustimmung der Gesellschafter von Factor mit einfacher Mehrheit umfassen würden. Mit dem Vollzug der Transaktion werde innerhalb der nächsten Monate gerechnet.Die US-Bank J.P. Morgan habe HelloFresh derweil von "neutral" auf "underweight" abgestuft und das Kursziel von 37 auf 35 Euro gesenkt. Der Kochboxenanbieter habe von den Corona-Lockdowns massiv profitiert, habe J.P. Morgan-Analyst Marcus Diebel in einer am Montag veröffentlichten Studie geschrieben. Es werde aber jedoch ab jetzt immer schwieriger, nennenswertes Neukundenwachstum zu realisieren."Der Aktionär" bleibt angesichts der weiter anhalten Lockdown-Maßnahmen mittelfristig aber weiter zuversichtlich für den Wert, so Marion Schlegel. Das Kursziel bleibe bei 60,00 Euro. Zuletzt sei die Unterstützung in Form der 200-Tage-Linie erfolgreich getestet worden. Diese gelte auch weiterhin als wichtige Unterstützung. HelloFresh befinde sich auch im "Aktionär"-Depot. (Analyse vom 23.11.2020)Mit Material von dpaAFX