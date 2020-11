XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

44,56 EUR +1,97% (18.11.2020, 10:00)



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

44,28 EUR +1,98% (18.11.2020, 10:15)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (18.11.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Leute hätten ein bisschen den Glauben daran verloren, dass es bei HelloFresh aufwärts gehen werde. Nach Ansicht des Aktienprofi habe man aber mit einer Korrektur nach einem sehr starken Anstieg zu tun. Die Bewertung sei auch nicht so, dass man davor zurückschrecken müsste. Der Börsenexperte verweise auf das Umsatzwachstum von 100% und das KGV auf Basis der für das laufende Jahr erwarteten Gewinne bei um die 24. Daher könnte man zugreifen, wenn die HelloFresh-Aktie einen schwächeren Tag hat, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 18.11.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze HelloFresh-Aktie: