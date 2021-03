XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet.







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - HelloFresh: Nur ein kleiner Rückschlag? AktiennewsDie Aktie von HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) verliert am Donnerstag rund 2% an Wert und rutscht damit für diese Woche in die Verlustzone, so die Experten von XTB.In den vergangenen zwei Tagen hätten die Bullen versucht, die Widerstandszone bei 68 Euro zu überwinden, die mit dem 61,8% Retracement übereinstimmt. Doch mit dem jüngsten Rücksetzer notiere die Aktie im Tageschart zwischen dem EMA50 und EMA100, sodass der Trend wieder einmal in Frage gestellt werde. Könnten die Bullen von hier aus einen neuen Angriff starten? Nach der Korrektur, die Mitte Februar eingeleitet worden sei, gebe es viel aufzuholen. Erst bei einem Kurseinbruch von mehr als 30% (Zone bei 53 Euro) habe der Rückgang gestoppt werden können.