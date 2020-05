Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



42,40 EUR +4,95% (13.05.2020, 08:48)



41,08 EUR (12.05.2020)



DE000A161408



A16140



HFG



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (13.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kochboxen-Anbieters HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Kochboxen-Lieferanten HelloFresh kenne derzeit kein Halten. Am gestrigen Dienstag habe das Papier bei 41,20 Euro ein neues Rekordhoch erreicht. Die Aktie habe 4,4 Prozent gewonnen und sei damit erneut unter den Spitzenwerten im MDAX zu finden gewesen. Im Ein-Jahresvergleich führe die Aktie von HelloFresh die Gewinnerliste im MDAX sogar unangefochten an. Mehr als 370 Prozent sei es in den vergangenen 52 Wochen bei dem Wert nach oben gegangen. Mit deutlichem Abstand würden hier auf den Plätzen zwei und drei die Aktien von Delivery Hero mit plus 108 Prozent und VARTA mit plus 83 Prozent folgen. Die Erfolgsstory HelloFresh sei 2017 von der Beteiligungsgesellschaft Rocket Internet an die Börse gebracht worden.Doch die Rallyfahrt könnte noch weiter gehen. Der Ansicht sei zumindest die US-Bank J.P. Morgan. Diese habe das Kursziel für HelloFresh von 45 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "overweight" belassen. Man solle sich von der kürzlichen Rally des Essensauslieferers nicht täuschen lassen, die Papiere seien immer noch günstig und die Erwartungen des Marktes dürften weiter steigen, habe Analyst Marcus Diebel in einer am heutigen Mittwoch veröffentlichten Studie geschrieben. Das ohnehin schwungvolle Geschäft sei durch die weitreichenden Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie zusätzlich angetrieben worden.Auch die Deutsche Bank habe sich zuletzt zuversichtlich gezeigt. Sie habe ihre Einstufung für HelloFresh nach den jüngsten Quartalszahlen auf "buy" belassen. Der Kochboxenanbieter sei gut ins Jahr gestartet, so Analystin Nizla Naizer. Entsprechend sei man nun optimistischer für das Gesamtjahr.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link