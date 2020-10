Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Lieferdienste wie HelloFresh würden zu den wenigen Profiteuren der Corona-Krise gehören. Die Berliner Gesellschaft liefere nicht nur Nahrungsmittel, sondern vereinfache mit den entsprechenden Rezepten den Leuten auch die Zubereitung und sorge so auch für Abwechslung. Die Nachfrage im ersten Halbjahr sei förmlich durch die Decke gegangen.Die HelloFresh-Aktie habe Mitte Juli ein Rekordhoch bei 53,35 Euro markiert, sei im Anschluss jedoch in den Korrekturmodus übergegangen. Mit den wieder steigenden Corona-Fallzahlen deute sich der Sprung auf eine neues Rekordhoch an. Weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Krise wie die Schließung von Restaurants oder Geschäften sowie Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen könnten das Geschäft weiter ankurbeln. Die nächsten offiziellen Zahlen gebe es am 3. November."Der Aktionär" habe am 21. September risikobewussten Anleger geraten, während des damaligen Rücksetzer im Bereich um 40 Euro eine Trading-Position zu starten. Mittlerweile notiere die HelloFresh-Aktie rund 25% höher. Mit dem Sprung über das bisherige Hoch bei 53,35 Euro könnte das Papier diese Gewinne weiter ausbauen. "Der Aktionär" spekuliere vorerst weiter auf dieses Szenario, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link