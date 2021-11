Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Die vierte Corona-Welle habe Deutschland und viele andere Länder fest im Griff. Die neue Bundesregierung wolle aber keinen Komplett-Lockdown und damit Restaurants offenlassen. In Bayern müssten Restaurants in den kommenden drei Wochen um 22 Uhr schließen. Das treffe die Branche, die eh schon stark unter der Corona-Krise leide, noch einmal hart.Auf der anderen Seite treibe es die Essenslieferdienste kräftig an. Die Aktie des Kochboxen-Lieferanten HelloFresh stehe kurz vor der 100-Euro-Marke. Denn: Auch wenn die Restaurants geöffnet bleiben, würden sich viele die Nahrungsmittel lieber nach Hause liefern. So sei es auch bei den Lockdowns zuvor gewesen.Doch HelloFresh sei mehr als ein Corona-Profiteur. Der Trend vor Lieferung von Kochboxen werde auch nach der Corona-Krise anhalten. Hexa Research und Statista würden die weltweiten Erlöse der Branche bis 2027 auf 24 Mrd. USD schätzen, nach 10 Mrd. USD 2020. HelloFresh habe das Zeug, sich ein ordentliches Stück vom Kuchen abzuschneiden.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von HelloFresh befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link