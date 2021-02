XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

72,90 EUR -1,29% (04.02.2021, 14:42)



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

73,00 EUR -0,75% (04.02.2021, 14:57)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (04.02.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kochboxenversenders HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Ein von der Deutschen Bank auf 99 Euro angehobenes Kursziel habe die Anleger von HelloFresh am Donnerstag weiter zum Zugreifen ermutigt. Das Papier des Kochboxenlieferanten, der von Investoren seit Monaten als Gewinner der Lockdowns in der Corona-Krise gefeiert werde, habe am Vormittag bei 76,80 Euro ein neues Rekordhoch markiert. Zuletzt habe die HelloFresh-Aktie von den Tagesgewinnen jedoch wieder etwas abgeben müssen. Anleger sollten die Gewinne weiter laufen lassen, den Stoppkurs zur Absicherung aber sukzessive nachziehen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.02.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HelloFresh-Aktie: