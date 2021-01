Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



67,05 EUR +5,18% (05.01.2021, 15:48)



67,10 EUR +5,42% (05.01.2021, 16:03)



DE000A161408



A16140



HFG



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (05.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kochboxenversenders HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.HelloFresh gelte als der Profiteur der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie unter den deutschen Internet-Firmen. Inzwischen klage die Firma sogar über echte Luxus-Probleme, könne die Nachfrage nach den Essensboxen kaum mehr bedienen. Entsprechend wundere es nicht, dass HelloFresh jetzt nochmals teurer werde.Eine Box von HelloFresh koste nur wenige Euro. Weil Restaurants und gastronomische Angebote seit Mitte Dezember ihre Pforten geschlossen hätten, und auch weil viele die eigene Wohnung aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie kaum mehr verlassen möchten, steige die Nachfrage nach den Essensboxen der Berliner. Zuletzt sogar über das Machbare hinaus.Im Dezember habe die Firma ihre Kunden um Mithilfe gebeten. "Wir hinterlegen Dir als Dankeschön zehn Euro in Deinem Kundenkonto, wenn Du Dich dazu entscheidest unser Team zu unterstützen und Deine Bestellung zu pausieren."Die HelloFresh-Aktie werde von Tag zu Tag teurer. Die Verlängerung des Lockdown in Deutschland spiele dem Unternehmen in die Karten und lasse die Nachfrage nach den Kochboxen weiterhin auf einem hohen Niveau verharren.DER AKTIONÄR hat bereits frühzeitig auf die herausragende Positionierung des Unternehmens reagiert und die Anteile am 30. März 2020 zu 30,30 Euro in sein 100.000 Euro-Echtgeld-Depot aufgenommen. Dort notiert sie mit 120 Prozent im Plus, so Leon Müller von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.01.2021)